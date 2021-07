"Схожа на Барбі": Леся Нікітюк підкорила образом у пишній мінісукні

У розпал літнього сезону Леся Нікітюк знімає новий сезон розважального шоу. У кадрі вона постає в приголомшливих look. Ведуча показала образ у пишній мінісукні ніжно-блакитного кольору. Зірку одразу порівняли з Барбі.

Аутфітами 33-річної Лесі Нікітюк захоплюються безліч користувачів інстаграму. За рубрикою ведучої my look of the day слідкує майже 4-мільйонна аудиторія, і їй щоразу вдається вражати фанів. Цього разу завдяки перуці та мінісукні.

Зірка показала милий образ у небесно-блакитній мінісукні з оригінальним декольте. Вечірнє вбрання продовжував білий прозорий бюстгальтер на тонких білизняних бретелях. Низ сукні дивує не менше. Пишною її зробила підкладка з кількома рядами воланів.

Леся Нікітюк в образі Барбі / Фото з інстаграму ведучої

Мінісукню Леся Нікітюк довершила лаконічними білими босоніжками на невисоких підборах і перукою з кучерями. Ніжний макіяж з блискучими тінями та нюдовою помадою неперевершено підкреслив її красу.

Дівчата, хочете бути щасливими – не накручуйте себе,

– з гумором порадила ведуча.

Перед кокетливим образом телезірки не встояли сотні фоловерів. Одні засипали її компліментами, а інші – порівняли з лялькою Барбі та Мальвіною: