Leopolis Jazz Fest 2021 повертається: як проводитимуть фестиваль після пандемічної "сплячки"

Один з найвідоміших українських та європейських фестивалів Leopolis Jazz Fest наважився зібрати перших джазових артистів світу та слухачів у 2021 році. Після двох років перерви, від 2019 року, льв'яни, гості з інших регіонів України та світу зберуться наприкінці червня разом, аби насолодитись джазом.

Музичний фестиваль Leopolis Jazz Fest відбудеться цьогоріч з 24 по 28 червня 2021 року у звичному форматі, але із певними обмеженнями. Культурний захід повинен стати одним із хороших прикладів того, як можна і треба адаптовуватись культурній індустрії у час пандемії.

Цікаво Прекрасний старт винного літа: фестивалі вина в Україні

Що кажуть про фестиваль організатори

На пресконференції 12 травня представники фестивалю, а також міський голова Львова, Головний санітарний лікар України, Міністр культури України розповіли, чим відрізнятиметься 10-й за рахунком Leopolis Jazz Fest у 2021 році та які перед ним стоять виклики.

Міністр культури України Олександр Ткаченко зазначив, що проведення джазового фестивалю у Львові є важливим фактором як для туристів, так і для концертної індустрії, яка сильно скоротила свої доходи через пандемію.

Ми готові доєднатися до такого експерименту, тому що після торішнього локдауну надзвичайно важливо напрацювати механізми і стандарти, та в який спосіб ми можемо відновити культурну діяльність. І, безперечно, ті досягнення, які впродовж 10 років мав фестиваль у Львові, достойні того, щоб відпрацювати такий механізм цього року на Leopolis Jazz Fest,

– зазначив Міністр культури України Олександр Ткаченко.

Як розповіла виконавчий директор фестивалю Наталія Горбачевська, коли команда фестивалю почала роздуми над тим, чи проводити культурний захід у складних умовах пандемії, то вони спочатку прорахували усі ризики, які можуть виникнути під час організації. Вони звернулись до усіх людей, які причетні до заходу, аби порадитись, чи можна проводити захід у таких умовах.

Пресконференція щодо проведення Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото з фейсбуку Leopolis Jazz Fest

"На наше велике здивування ми отримали від усіх зовсім іншу реакцію: від міста – підтримку, від музикантів – прохання залишити фестиваль, від спонсорів – що вони готові витратити додаткові кошти на фестиваль", – поділилась Горбачевська.

Незвичайний експеримент у культурній індустрії в Україні підтримав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він розповів, що для проведення фестивалю вони використають модель європейців, де вся територія заходу буде поділена на зони для тестування, очікування, гримування, проведення заходу і зона контролю квитків.

Згадаємо Leopolis Jazz Fest перенесли на 2021 рік

Також на Leopolis Jazz Fest 2021 будуть проводити масові тестування на COVID-19, а для швидкого отримання результатів, ймовірно, створять електронний застосунок, де людина зможе зробити експрес-тест, почекати його певний час у зоні очікування і на телефон отримати результат. Разом із ним та квитком на подію вона зможе далі пройти на концерт.

Ведучий та один із членів команди Leopolis Jazz Fest Олексій Коган розповів про спеціальних хедлайнерів фестивалю та навів власні думки щодо майбутньої події.

Ми повинні всі вийти з тієї зони комфорту, в якій фестиваль був останні 9 років, тому що ми маємо всі збагнути, що такої ситуації, яка була до пандемії, у нас ще не було. Але зараз нам треба ризикувати,

– прокоментував Коган.

Leopolis Jazz Fest 2021 в умовах карантину

Згідно з умовами "жовтої зони карантину", у Львові дозволено проводити масові заходи за участі понад 30 осіб, але:

щоб заповненість закритого залу складала 50%;

щоб на 4 квадратних метрах на вулиці перебувала лише 1 людина.

Кількість гостей буде значно скорочена: у партері, пікнікових зонах їх буде вдвічі менше. Для потрапляння у партер гостям необхідно буде зробити ПЛР-тести. Щодо пікнікових зон, то усім потрібно буде попередньо реєструватись на захід за символічну вартість для контролю кількості людей (сума ще не визначена) та зробити експрес-тести. Тестування проводитимуть безкоштовно, а після його проходження гостям чіплятимуть спеціальні браслети.

Усі причетні до фестивалю люди повинні будуть пройти тестування – як хедлайнери події та їхні команди, так і працівники та гості заходу. Якщо у когось буде підвищена температура або позитивний тест на COVID-19, то організатори обіцяють повернути кошти за квиток та не допускатимуть його на подію.

На території Leopolis Jazz Fest також будуть повсюди стояти засоби для дезінфекції, а працівники будуть дотримуватись усіх рекомендацій щодо карантинних обмежень.

Читайте також Leopolis Jazz Fest святкує 10 років: які виступи зірок можна буде послухати онлайн

Локації Leopolis Jazz Fest 2021

Традиційно фестиваль проводитимуть на кількох локаціях:

головна сцена імені Едді Рознера у парку Богдана Хмельницького;

сцена біля Палацу Потоцьких;

сцена на Площі Ринок.

Раніше по Львову під час проведення фестивалю розміщували інші вуличні сцени, де грали учасники конкурсу Вуличних музикантів. Вони й досі гратимуть, але їхня кількість буде обмежуватись.

Щодо вечірніх заходів на фестивалі, тобто "джеми", на жаль, у 2021 році не проводитимуться.

Квитки на фестиваль

– Організатори обіцяють, що квитки на фестиваль через суворі карантинні обмеження та зменшення кількості гостей не здорожчають.

– Продаж квитків розпочнеться у другій половині травня.

– Якщо бажаючі не зможуть потрапити на фестиваль, то зможуть переглянути онлайн-трансляцію фестивалю, яка буде доступна для перегляду з будь-якої точки у світі.

Програма Leopolis Jazz Fest 2021

Наразі це не остаточний список усіх заявлених артистів, оскільки на подію погодились приїхати ті зірки, які підтверджували свою участь у фестивалі минулого року. Повну програму фестивалю організатори Leopolis Jazz Fest 2021 опублікують пізніше.

Головна сцена імені Едді Рознера

24 червня

19:00 – ITAMAR BOROCHOV (Ізраїль)

Ізраїльський трубач Ітамар Борохов – переможець конкурсу LetterOne RISING STARS Jazz Award 2020 (European edition). Престижна нагорода дає переможцю безпрецедентну можливість виступити на популярних джазових фестивалях в Європі, серед яких і Leopolis Jazz Fest.



ITAMAR BOROCHOV завітає на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото з фейсбуку Leopolis Jazz Fest

Ітамар переїхав в Нью-Йорк, щоб вивчати джаз, де швидко ствердився на місцевій сцені. Повернувшись до Європи, він став лідером групи і випустив кілька своїх альбомів.

21:00 – HAROLD LOPEZ-NUSSA (Куба – Франція)

Кубинський джазовий піаніст. Його музика показує весь спектр і багатство кубинської музики з характерним поєднанням і взаємодією класичних, фольклорних та популярних елементів, а також джазової імпровізації. У 2005 році він отримав першу премію на Конкурсі джазових сольних піаністів на фестивалі в Монтре, Швейцарія.

25 червня

19:00 – KATHRINE WINDFELD (Данія)

Переможець LetterOne RISING STARS Jazz Award 2019 (European Edition) – данська піаністка Катрін Віндфельд, одна з найяскравіших композиторів і аранжувальників скандинавського джазу. У 2020 році вона випустила третій альбом Kathrine Windfed Big Band на Stunt Records, який був добре прийнятий критиками.

У вересні цього ж року Катрін поїхала в турне зі шведським Bohuslän Big Band і записала альбом з 8 новими композиціями, спеціально створеними для проєкту. Альбом вийде восени 2021 року.

21:00 – SEAL (Велика Британія)

За свою видатну кар'єру, яка налічує понад два десятиліття, лондонський мультиплатиновий співак і автор пісень Seal зосередився на одному творчому прагненні: висловити повне відчуття любові через пісню. Відомий своїм неповторним хрипким, баритоновим голосом і класичним написанням пісень, Seal досяг успіху в багатьох музичних жанрах.



Seal приїде на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото з фейсбуку Leopolis Jazz Fest 2021

Його м'який вокальний тембр, що звучить у хітах Crazy і Kiss from a Rose, швидко закріпив за ним статус шанованого співака. За ці роки Seal розширив свій вплив завдяки авторській музиці, а також отримав безліч премій Греммі і продав понад 30 мільйонів альбомів по всьому світу.

26 червня

19:00 – JAN LUNDGREN INTERNATIONAL PROJECT (Швеція, Австрія, Швейцарія, Австралія)

Шведський джазовий піаніст і композитор. Він став одним з піонерів процесу відділення європейського джазу від американського і задав напрямок для наступних поколінь музикантів.

Його гра поєднує в собі: віртуозність, формування звуку і розуміння форми, які є типовими для європейської класичної музики; використання джерел народної музики; традиції американського джазу; і безмежну радість імпровізації. Це робить його ідеальним музикантом для створення музики у всіх жанрах.

21:00 – CHRIS BOTTI (Велика Британія)

Кріс Ботті – американський трубач і композитор. З моменту виходу його альбому When I Fall In Love (2004), Кріс Ботті став одним з найпопулярніших американських інструментальних виконавців.

На рахунку Кріса Ботті понад чотири мільйони проданих платівок. За останні три десятиліття Ботті записувався і виступав з такими зірками як Стінг, Барбра Стрейзанд, Тоні Беннетт, Леді Гага, Джош Ґробан, Йо-Йо Ма, Майкл Бубле, Пол Саймон, Джоні Мітчелл, Джон Мейєр, Андреа Бочеллі, Джошуа Белл, Стівен Тайлер (Aerosmith) і навіть Френк Сінатра.

27 червня

19:00 – AVISHAI COHEN TRIO (Ізраїль)

Концерт відомого ізраїльського джазового контрабасиста, співака, композитора і аранжувальника Авішая Коена. Він виконає твори з альбому Arvoles і нову, невидану музику, а також улюблені твори слухачів з піаністом і композитором Ельчином Ширіновим з Азербайджану. А також до складу тріо увійшла дуже обдарована дівчина, якій всього 20 років, – неймовірно талановита барабанщиця Роні Каспі з Ізраїлю.

21:00 – KAMASI WASHINGTON (США)

Камасі Вашингтон – один з провідних джазових музикантів сучасності. Визнаний критиками альбом The Epic отримав численні нагороди, включаючи American Music Prize і альбом року Gilles Peterson Worldwide.

Після цієї роботи Вашингтон співпрацює з іншими впливовими артистами, такими як Кендрік Ламар, Джон Ледженд, Run the Jewels, Ibeyi і створення концептуального мультимедійного альбому Harmony of Difference. У червні 2018 Вашингтон випустив альбом Heaven and Earth, який мав великий успіх і отримав нагороди, серед яких Pitchfork, NPR, Variety, GQ, MOJO, і Complex.

28 червня

19:00 – PIANOБОЙ (Україна)

Cольний проєкт незалежного українського автора-виконавця Дмитра Шурова, який входить до 20 українських артистів найбільш ротованих на радiо. У репертуарі пісні українською, російською та англійською мовами. Постійний хедлайнер головних сцен найбільших українських фестивалів.



Pianoбой виступить на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото з інстаграму Pianoбоя

Приклад сучасної української музики світового рівня, маскульт для публіки, яка любить веселощі рок-фестивалів і тісний емоційний контакт камерних концертів.

21:00 – JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS (США)

Виступ феноменального Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis закриє X Leopolis Jazz Fest. JLCO – це біг-бенд з 15 віртуозних музикантів на чолі з Вінтоном Марсалісом, художнім директором всесвітньо відомого Jazz at Lincoln Center.

JLCO – оркестр-резидент Jazz at Lincoln Center з 1988 року, за цей час відвідав понад 300 міст на шести континентах і був визнаний кращим біг-бендом в щорічному опитуванні читачів DownBeat в період з 2013 по 2016 роки.

Вінтон Марсаліс – віртуозний американський трубач і композитор, один з найвідоміших представників музичної династії Марсалісів. Він створив понад 60 джазових і класичних записів, які принесли йому дев'ять премій Греммі. У 1983 році він став першим і єдиним музикантом, який отримав Греммі одночасно в класичній і джазовій номінації, в наступному році він повторив цей успіх.