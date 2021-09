Легендарний гурт ABBA презентував нові пісні

Легендарний шведський гурт ABBA вперше за 40 років презентував 2 нові пісні. Також 5 листопада колектив планує випустити новий альбом та потішить шанувальників віртуальними "гастролями".

Музиканти презентували новий проєкт в лондонському Олімпійському парку. Тепер фанати у різних куточках світу нетерпляче очікують на прем'єру нової платівки.

Нові пісні гурту ABBA

Колектив опублікував на особистому ютуб-каналі фортепіанну баладу I Still Have Faith in You ("Я все ще вірю в тебе"). У відеороботі нова музика покладена на старі кадри з виступів ABBA.

ABBA – I Still Have Faith in You: дивіться відео онлайн

Друга пісня вийшла під назвою Don't Shut Me Down ("Не закривай мене").

ABBA – Don't Shut Me Down: дивіться відео онлайн

Альбом та "гастролі" ABBA

5 листопада має відбутися прем'єра нового альбому ABBA – Abba Voyage, до якого увійдуть 10 пісень. Віртуальні "гастролі" гурту розпочнуться 27 травня 2022 року. Вони відбуватимуться в побудованому залі на сході Лондона. "Концерти" заплановані 6 днів на тиждень.

Що відомо про гурт ABBA

Цей колектив створили у 1972 році в Стокгольмі.

Він став одним із найуспішніших за всю історію попмузики.

ABBA продали понад 380 мільйонів альбомів і синглів у різних куточках світу.

За час своєї кар'єри музиканти випустили 8 студійних альбомів.

У 1974 році вони перемогли на конкурсі Євробачення, де представляли Швецію.

У 1982 році ABBA випустили останній сингл – Thank You For The Music.

У 2000 році музиканти відмовилися від контракту на навколосвітній тур вартістю майже 1 мільярд доларів.

