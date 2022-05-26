Ледь не дійшло до депресії, – Педан поділився, як його діти переживають війну

В умовах війни Росії проти України мільйонам громадян довелося покинути свій дім, аби переїхати у безпечне місце. Через такі страшні події у людей може виникати паніка, стрес чи депресія.

Український ведучий та громадський діяч Олександр Педан розповів 24 каналу, як його діти переживають повномасштабну війну.

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Я не психолог, але бачу, що відбувається з моїми дітками. 5-річний син Марк трохи легше переживає усю цю історію. Спочатку для нього це була пригода, коли ми виїжджали з Києва. Ми приїхали до бабусі, потім він призвичаївся", – поділився ведучий.

Однак навіть попри це, у хлопчика була тривожність. Педан зауважив, що він не спав ночами.

Ми для себе знайшли спорт. Зараз його віддали на дзюдо. Єдине, що допомагає – це спорт та соціалізація. Тобто з ним треба гуляти. Йому треба приділяти увагу і давати можливість знайомитися з іншими дітками, гатися з ними. Він вже навчився щодня знайомитися з новими людьми,

– зазначив ведучий.

Водночас донька Педана Валерія, якій майже 17 років, сприймала усе, що відбувалося в Україні, значно важче.

"Я бачив, що це ледь не дійшло до депресії. Вона більше розуміє. Ну зараз все гаразд", – розповів ведучий.

"Син ставить запитання, на які немає відповідей"

Педан також розповів, що син часто ставить йому запитання про війну, на які просто немає відповідей. Наприклад, чомі окупанти бомблять українські міста.

"Діти усе бачать, усе відчувають, але нам треба зробити так, аби вони не стали дітьми війни, щоб не відчули цю проблему на собі. Навпаки їм треба казати, що вони круті, адже пережили усе це", – додав ведучий.

Педан поділився, як його діти переживають війну: дивіться відео

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