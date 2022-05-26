Едва не дошло до депрессии, – Педан поделился, как его дети переживают войну

В условиях войны России против Украины миллионам граждан пришлось покинуть свой дом, чтобы переехать в безопасное место. Из-за таких страшных событий у людей может возникать паника, стресс или депрессия.

Украинский ведущий и общественный деятель Александр Педан рассказал 24 каналу, как его дети переживают полномасштабную войну.

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"Я не психолог, но вижу, что происходит с моими детьми. 5-летний сын Марк немного легче переживает всю эту историю. Сначала для него это было приключение, когда мы уезжали из Киева. Мы приехали к бабушке, потом он привык", – поделился ведущий.

Однако даже несмотря на это, у мальчика была тревожность. Педан отметил, что ребенок не спал по ночам.

Мы себе нашли спорт. Сейчас его отдали на дзюдо. Единственное, что помогает – это спорт и социализация. То есть с ним нужно гулять. Ему нужно уделять внимание и давать возможность знакомиться с другими детьми, играть с ними. Он уже научился каждый день знакомиться с новыми людьми,

– отметил ведущий.

В то же время дочь Педана Валерия, которой почти 17 лет, воспринимала все, что происходило в Украине, гораздо труднее.

"Я видел, что это чуть ли не дошло до депрессии. Она больше понимает", – рассказал ведущий.

"Сын задает вопросы, на которые нет ответов"

Педан также рассказал, что сын часто задает ему вопросы о войне, на которые нет ответов. Например, почему оккупанты бомбят украинские города.

"Дети все видят, все чувствуют, но нам нужно сделать так, чтобы они не стали детьми войны, чтобы не почувствовали эту проблему на себе. Наоборот, им нужно говорить, что они крутые, ведь пережили все это", - добавил ведущий.

Педан поделился, как его дети переживают войну: смотрите видео

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