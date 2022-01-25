LAUD дискваліфікували з Нацвідбору Євробачення-2022: хто замінить його у фіналі

Лише в понеділок, 24 січня, оголосили ім'я фіналістів Нацвідбору Євробачення-2022. Серед них опинився популярний LAUD, однак його вилучили зі списку того ж дня. Усе через порушення правил.

Оргкомітет Національного відбору Євробачення обрав вісімку фіналістів серед 284 заявок. Однак попереджав, що в списку можуть бути заміни. Так і сталося, 24-річний співак LAUD, який вже втретє "штурмує" конкурс, вибув з фіналу.

Важливо Перший скандал на Нацвідборі: LAUD подав на Євробачення-2022 пісню, яку записав 2018 року

LAUD дискваліфікували з Нацвідбору Євробачення-2022

На Євробачення-2022 LAUD подав пісню Head Under Water, яка була написана для нього голландським сонграйтером Денієлем Ботінгом 2018 року. Того ж року артист експериментально записав трек на студії.

Відео з його виконанням у ютуб виклав автор композиції, хоч сам співак офіційно презентував її у другому альбомі DUAL 18 листопада 2021 року. На думку Суспільного, це прямо порушує правила Нацвідбору.

Для нас дуже важким було рішення про виключення LAUD зі списку фіналістів, оскільки ми дійсно вважаємо його гідним учасником Нацвідбору. Однак правила для всіх однакові, це наша принципова позиція,

– зізнався голова оргкомітету Ярослав Лодигін.

"Опубліковане відео з піснею LAUD стало цілковитою несподіванкою, адже ми ретельно перевіряємо й чітко пояснюємо правила всім учасникам. Я дуже вдячний за повідомлення єврофанів, що звернули увагу на це порушення", – додав продюсер Олексій Гончаренко.

LAUD – Head Under Water: слухайте пісню онлайн

Реакція LAUD на дискваліфікацію

за правилами Нацвідбору пісня для Євробачення не повинна виходити в реліз, виконуватися публічно, бути доступна на відеоплатформах чи в соціальних мережах до

Сам LAUD наголошував у своєму інстаграмі, що перша версія Head Under Water має 340 переглядів за 3 роки, що, "по суті, домашнє відео". Він запевнив, що робота над піснею велась усі три роки – записувались різні її версії та аранжування.

Я звертаюсь до Оргкомітету Нацвідбору з закликом ухвалити рішення, яке відповідає духу та цінностям міжнародного конкурсу. Дискваліфікація явного лідера відбору вимагає як мінімум консультації з EBU та отримання їхньої рекомендації,

– написав LAUD.

Хто замінить LAUD у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022

Замість LAUD у фінал Національного відбору на Євробачення-2022 взяли Barleben (справжнє ім'я – Олександр Барлебен) з піснею Hear My Words.

"Шанс представити Україну перейшов до іншого талановитого виконавця, який також отримав високі оцінки серед оргкомітету – Barleben. Бажаємо успіху", – заявив Ярослав Лодигін.

Barleben – фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2022 / Фото з інстаграму співака