Часто не спала ночами, – Лама назвала причину виходу із шоу-бізнесу

Українська співачка Лама, відома хітами "Знаєш, як болить", "Світло і тінь", "Мені так треба", зізналась, чому зробила таку тривалу паузу в кар'єрі.

Про це Наталя Дзеньків (саме таке справжнє ім'я співачки), розповіла в інтерв'ю каналу Rostyslove Production. Також вона чесно сказала, чому розлучилась з чоловіком і продюсером Віталієм Телезіним.

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Лама пояснила, чому пішла з шоу-бізнесу

Співачка покинула сцену на 10 років. Дзенків розповіла, що прагнула відійти від сфери шоу-бізнесу, бо відчула, що деякі речі її не влаштовують.

Були моменти, з якими я розуміла, що не можу ужитися. Що є речі, які я не хочу робити. Багато дискомфортних емоцій. Я хотіла, щоб усе в мене відбувалося гармонійно. Я зрозуміла, що писатиму пісню тоді, коли я хочу. Ніякої штучності,

– зазначила Наталя.

Через це у зірки з'явилися проблеми зі здоров'ям. Лама розповіла, що тоді вона могла не спати протягом кількох днів. Вона зверталася до лікарів, і вони встановили їй діагноз.

Я дійшла до неврозу, но тобто це вегетосудинна дистонія, я дуже часто не спала ночами. Для мене було проблемою заснути перед концертом, я дуже часто зривала зйомки кліпів. Я зрозуміла, що мені дуже некомфортно, я не висипалася. Дуже часто я йшла на концерт взагалі не спавши дві чи три ночі,

– поділилась артистка.

Що допомогло Ламі вийти із цього стану

Співачка поділилась, що проблеми зі здоров'ям підштовхнули її до вивчення психології. Вона почала більше цікавитися духовністю. Додатковим ударом стала смерть батька.

Вивчала психотерапію, психологію, кардіологію. Я зрозуміла, що мені потрібен комфортний графік. У 2012 помер батько, я не могла вийти навіть із дому. Мене ловила напівпанічна атака. Концерти в такому стані не могла давати, – додала Лама.

Також Лама розповіла, чому розлучилась зі своїм продюсером та чоловіком Віталієм Телезіним. Серед іншого, на це впливала й робота.

Віталік був для мене в різних іпостасях – продюсер, наставник, вчитель. Ми робили проєкти, ми один в одного вимагали якісь моменти. Це також впливало на те, що ми розійшлися,

– поділилась Наталя.

Дзеньків вважає, що поруч повинна бути людина, наче ангел-охоронець. На її думку, партнери повинні доповнювати один одного, щоб у сім'ї чи стосунках було краще, а не гірше.

Інтерв'ю Лами Rostyslove Production: дивіться онлайн

Що відомо про співачку Ламу

Наталя Дзеньків стала співачкою гурту Lama у 2005 році. У перші роки вона була єдиною його учасницею. Задумка назвати колектив саме так походить від богині-покровительки Лами, що означає особистість у давньошумерській міфології.

Lama прославились треками "Мені Так Треба", "Моє Серце", "Літак" у 2006 році. Тоді гурт був на піку своєї популярності.

Цікаво, що артистка писала та виконувала пісні українською ще задовго до повномасштабного вторгнення. А після 24 лютого Дзеньків повернулась на сцену, аби допомагати ЗСУ. благодійними концертами.