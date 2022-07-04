Євген Клопотенко займеться фермерським господарством: "Щоб в українців були українські продукти"

Шеф-кухар Євген Клопотенко заявив, що вирішив зайнятися фермерством. Він прагне зробити так, щоб в українців були українські продукти. Під час війни це надзвичайно важливо.

Під час війни приходить усвідомлення того, що необхідно мати все своє, не залежати від інших. Таке почуття виникло й у Євгена Клопотенка.

Дивіться також Підкорили TikTok і серця українців: хіти червня від наших зірок

Євген Клопотенко хоче стати фермером

Шеф-кухар зізнався, що його потяг до землі неймовірно посилився. Чотири роки він багато думав про те, щоб відкрити власну ферму і тепер планує це реалізувати.

Мені дуже сподобалася думка, що на українській землі можу вирощувати українські продукти,

– зізнався Клопотенко.

Кухар захотів повністю відмовитися від продуктів, які мають іноземне походження, однак виявилося, що це неможливо. До прикладу, часник – український продукт, але взимку його привозять з Китаю. Тому чоловік вирішив, що такі моменти треба виправляти.

Коли Євген вирішив діяти, розпочалася повномасштабна війна. У фермерство треба вкладати багато грошей, розвивати його, надзвичайно багато працювати. Це заняття потребує багато коштів, часу та праці. Тому, здавалося, що це не на часі. Але з іншого боку Клопотенко розумів, що саме зараз варто розпочинати діяти, адже треба вирощувати їжу в більших об'ємах, щоб, як мінімум, забезпечити продуктами себе, як максимум – допомогти країні.

Шеф-кухар вже знайшов підприємство з теплицями й готовий розпочинати наполегливу роботу.

Напевно, зроблю спробу працювати на землі. Бо маю бажання. Щоб взимку в українців були українські продукти,

– підсумував Євген.



Євген Клопотенко на полі / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Наразі чоловік не розсекречує, що саме вирощуватиме, але підписники в коментарях підтримують його нову ідею.