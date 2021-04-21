Ксенія Мішина захопила фігурою в купальнику: спокусливий кадр зі зйомок

Перша українська "Холостячка" і популярна акторка Ксенія Мішина грає одну з головних ролей в міжнародному проєкті. Вона оприлюднила фото зі знімального майданчика, на якому позувала в самому купальнику.

31-річна Ксенія Мішина показала шанувальникам залаштунки свого нового проєкту, в одному з епізодів якого вона з'явиться у спокусливому вбранні. У кадрі акторка постала в суцільному чорно-білому купальнику з глибоким декольте. "Холостячка" продемонструвала апетитну фігуру та звабливі груди, від яких важко відвести погляд.

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З фото видно, що Ксенія Мішина спускається в басейн, тому можна лише припустити, що глядачі зможуть вдосталь насолодитися її розкішною фігурою. У підписі до відвертого кадру актриса зізналася, що взимку не відмовляла собі в солодкому, однак зараз все одно захоплюється собою.

"Одягаючи купальник, знаючи що мене побачить вся Європа, я хоч і подумала про те, що за спиною зима і улюблені булки, але відчула нірвану свого Я і подяку Творцеві", – написала Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина в купальнику / Фото з інстаграму акторки

Про новий міжнародний проєкт "Холостячки" відомо мало. Раніше вона розповідала, що пройшла кастинг на одну з головних ролей. Ксенія Мішина грає жінку, яка розмовляє двома мовами – англійською та хорватською. Останню вона опановувала в Хорватії, де провела кілька тижнів.

Тоді коханий Олександр Еллерт зустрічав її в аеропорту на лімузині. Зазначимо, днями у мережі заговорили про розрив стосунків Мішиної та Еллерта. Користувачі впевнені, що їхня казка закінчилася, бо акторка видалила всі спільні фото з обранцем.