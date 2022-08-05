"Фу, сама прибирай": Ксенія Мішина посварилася з підписниками через хатню робітницю

У липні Ксенія Мішина повернулася в Україну з сином. Вона винаймає квартиру в Києві й шукає хатню робітницю. Однак чимало її підписників вважають це марною тратою грошей під час війни, адже акторка може прибирати сама.

У дірект Ксенії Мішиній насипали: "Що прибирання не маєш часу зробити сама? Фу, нездале дівчисько", "Сама прибирай", "Краще б перевела на ЗСУ". Відмовчуватися вона не стала й роз'яснила фоловерам, що жити в кайф навіть у найбільш жорсткі часи – це нормально.

Читайте також Облили мене лайном, – Маша Єфросиніна вперше відповіла на хейт через російську мову

Ксенія Мішина відповіла на хейт через хатню робітницю

"Хто знає, що краще? Хто може порахувати, скільки я маю куди перевести? І перед ким виправдовуватись?" – риторично поцікавилася акторка в підписників. Вона порадила їм не пхати носа у справи, які їх не обходять.

Мені здавалося, що вже немає людей, які не знають, що можна жити в кайф і прагнути цього не соромно… Так хочеться, щоб наше суспільство скоріше стало таким, у якому всім взагалі все одно, який ти, якщо ти не порушуєш чиїсь права,

– написала Ксенія Мішина в інстаграм-сторіс.

"Забийте! Це ваше життя, і вам вирішувати, як його зробити кращим", – дала вона пораду усім тим, кому теж "прилітають" надокучливі поради.

Ксенія Мішина відповіла на хейт через пошуки хатньої робітниці / Скриншоти з інстаграм-сторіс акторки