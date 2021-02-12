Ксенія Мішина показала спокусливі форми в купальнику на Домінікані

Українська акторка і героїня проєкту "Холостячка" приміряла спокусливий пляжний образ на узбережжі Домінікани. Чарівні пейзажі острова чудово гармоніювали з образом жінки.

Поки Ксенія вже тиждень перебуває на райському відпочинку, її профіль в інстаграмі наповнюється новими привабливими фото.

До слова Дружина Володимира Остапчука позувала у прозорому бюстгальтері на Мальдівах: фото

Ксенія Мішина на узбережжі Домінікани

Для нової світлини зірка приміряла роздільний купальник у чорно-білу смужку, який складався зі зручного топу та трусиків з високою посадкою. На голову зірка одягнула солом'яний капелюх із трендовим ланцюжком, аби вберегтись від палаючого сонця. Ксенія позувала у профіль, сидячи на колінах у піску.



Спокуслива Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Чіткий симбіоз ваших думок і почуттів може змінити вашу реальність. А чіткі пропорції SPF 50 і кокосової олії створять гарну засмагу... Друге вдається поки складніше,

– жартівливо написала Ксенія у дописі під фото.

Деякі фанати відзначили, що Олександр Еллерт – її обранець на шоу "Холостячка" – почав краще вправлятись із камерою та робити акторці красиві фото:

"Рівень професіоналізму Саші в мистецтві фотографування помітно покращується!"

"Фантастично красива!"

"Дуже красива!"

"Класна, щаслива!"

"SPF потрібен 100".

"Ой, ти наш симбіоз!"

Інші фото Ксенії у пляжному образі

Варто додати, що Мішина раніше публікувала схоже фото у цьому ж образі, щоправда, тоді вона позувала, лежачи на піску. Там вона демонструвала свої довгі стрункі ноги і підтягнуте тіло.



Ксенія Мішина на Домініканських островах / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Також коханий Ксенії Олександр влаштував фотосесію жінці на одній із пальм.



Вражаюче фото головної героіїні "Холостячки" / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної