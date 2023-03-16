Була одержима своїм тілом, – Ксенія Мішина згадала, як худла, і показала фігуру в білизні

Зірка фільму "Сусідка" Ксенія Мішина серйозно зайнялася спортом і своїм харчуванням. Мало не щодня вона показує здорові сніданки та публікує фото з залу. Тепер акторка зізналася, що раніше була одержима своїм тілом.

Раніше Ксенія Мішина скаржилася, що за час повномасштабної війни погладшала на 7 кілограмів. Зараз у неї бездоганне тіло, і, схоже, завдяки тому, що вона більше не зациклюється на цифрі на вагах, а просто тримає себе у формі.

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Ксенія Мішина показала фігуру в білизні

Дівчата, найважче – не схуднути, а тримати свої форми і розуміти, як це робити. Спочатку я була одержима своїм тілом, а потім зрозуміла, що найцінніша одержимість – у знаннях та очищенні своєї свідомості,

– написала Ксенія Мішина.

Вона опублікувала ранкове селфі у дзеркалі, з'явившись перед 860-тисячною аудиторії в самій білизні. З фото видно, що завдяки регулярному спорту та збалансованому харчуванню акторка струнка й підтягнута.

Ксенія Мішина розповіла про схуднення / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Нагадаємо, у лютому Ксенія Мішина показувала себе у найбільшій вазі, коли була вагітна Платоном і набрала 31 кілограм. "Після пологів я настільки ненавиділа своє відображення у дзеркалі, що в мене немає жодного фото з того періоду", – коментувала акторка. У свою звичну вагу – 49-50 кілограмів – вона повернулася завдяки тому, що відмовилася від шкідливої їжі, борошняного, солодкого, бігала о 6 ранку та багато ходила пішки з коляскою.