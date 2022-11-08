Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2022 року: хто він

Щороку американське видання People підбиває підсумки та називає найпривабливіших чоловіків року. Цьогоріч ним став "Капітан Америка" або ж Кріс Еванс – відома зірка фільмів Marvel.

Обкладинка та фотосесія з 41-річним американцем з'явилась у мережі 7 листопада. Кріс вже прокоментував свій титул, каже, що готується слухати жарти від друзів та похвалу від мами, яка ним пишається.

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"Моя мама буде дуже щаслива. Вона пишається всім, що я роблю, але це те, чим вона дійсно може похвалитися", – сказав Кріс Еванс в інтерв'ю People. Він також жартівливо додав, що у старості буде щасливий через титул, оскільки не дарма прожив це життя.

Для журналу People він взяв участь у традиційній фотосесії, де він приміряв стильні кежуал-образи та в стилі "кантрі".

Кріс Еванс став найсексуальнішим чоловіком планети / Фото People

Нагадаємо, що торік найсексуальнішим чоловіком був актор Пол Радд – теж зірка кіновсесвіту Marvel, який зіграв Людину-мураху. Проте були чутки, що титул мав завоювати Кріс Еванс, але вони не підтвердились. Звання найсексуальнішого наздогнало його у 2022 році.

На противагу Полу Радду, Кріс Еванс зіграв у кількох фільмах про "Месників", а також в "Капітані Америці". Загалом його фільмографія налічує кілька десятків фільмів, за які він отримував нагороди MTV Movie Award, Teen Choice Award та Scream Awards. В особистому житті Кріс Еванс мав чимало романів, зокрема з Джессікою Біл, Мінкою Келлі, Дженні Слейт, але жоден з них не увінчався шлюбом. Дітей у нього також немає, тому найсексуальніший чоловік планети – холостяк.

Зазначимо, що американський журнал People визначає найсексуальнішого чоловіка року з нині живих із 1985 року. Всього таке звання отримали 37 осіб. Зазвичай титул отримують актори, але були й виключення – три музиканти, футболіст і журналіст.