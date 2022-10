"З днем народження, Вова": зірки не стримують емоцій щодо "бавовни" на Кримському мосту

Ранок суботи 8 жовтня почався з гучних новин. Українські знаменитості засипають стрічку кадрами вибухів та емоційно реагують на вибух на Кримському мосту.

У соціальних мережах "несеться" з приводу вибуху на Кримському мості. Не змогли стримати реакцій й українські знаменитості – дивіться їхні реакції нижче.

Володимир Остапчук

З днем народження Вова,

– написав телеведучий.

Він також вигадав кумедний віршик з цього приводу. "Кримський міст is falling down, falling down, falling down. Кримський міст is falling down. F*ck you, Putin".

Як горить Кримський міст: відео

Євген Клопотенко

"Українці нарешті запалили багаття в Криму, щоб наварити борщу на всю нашу країну".



Реакція Клопотенка / Фото з його інстаграму

Оля Цибульська

Світлана Тарабарова

Співачка процитувала рядки зі своєї пісні: "Кожен крок наближає її. Таку жадану дорогу додому. Віримо ЗСУ. Наближаємо разом. Чудовий привід задонатити".

Христина Горняк

"Слава нашим героям! Крим – це Україна, пакуйте манатки".

Маша Єфросиніна

Ведуча опублікувала своє щасливе фото: "Коли прокинулася, а Кримський (горить, – Showbiz 24)" й додала емоджі вогник.

Маша Єфросиніна щаслива від ранкових новин / Фото з інстаграму ведучої

Юрій Горбунов

А ранок добрий! Кримський міст! Та й таке! Буває! Що поробиш,

– поглузував із загарбників Горбунов.

Наталія Могилевська

"Кримський міст горить! І таке в житті буває. Доброго ранку! Ps. момент вибуху на Кримському мості. З днем народження, пуйло".

Григорій Решетник

Ведучий також поділився авторським віршем. "Цей ранок настав. Ще п'ята ранку – вже не сплю. Не хочеться та й вже не спиться. Чекаю я бавовни на мосту. Вона вже місяць мені сниться".

Злата Огнєвіч

Якщо ваш подарунок на день народження не схожий на палаючий Кримський міст, навіть не кличте мене на вечірку,

– написала співачка.



Скриншот з інстаграму Злати Огнєвіч

Ектор Хіменес-Браво

"Що по бавовні? ЗСУ – найкращий постачальник бавовни у всьому світі! Віримо і пишаємося. А ви там і далі мовчіть, нічого не горить".

Марічка Падалко

"Доброго ранку! Так зараз горить Кримський міст. Просто як на ескізі марки "Укрпошти". Ось вона – сила візуалізації! Потужний вибух пролунав сьогодні вранці. Місцеві мешканці в Керчі повідомляють, що вибух був дуже відчутним, у квартирах повилітали вікна, і була вібрація стін. Відомо, що вибух стався на залізничній гілці мосту. За версією окупаційної влади, причина вибуху – пожежа в товарному потягу".

То що сталося