У крихітному бікіні: Демі Роуз засвітила апетитні форми – відео

Відома британська модель Демі Роуз розбурхала уяву шанувальників новим спекотним роликом. Вона постала в крихітному бікіні з принтом.

Джерело: інстаграм Демі Роуз

Зваблива британка Демі Роуз не припиняє хизуватися розкішними формами та публікувати фото для 15-мільйонної аудиторії шанувальників. Днями вона потішила мережу новим спекотним відео.

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Демі Роуз у крихітному бікіні

Знаменита модель показала ролик, який зняла в одній з кімнат будинку, де зараз відпочиває. Демі Роуз часто їздить на різноманітні курорти та острови, де насолоджується теплом, а водночас і хизується фігурою в купальниках.

Цього разу Демі Роуз постала перед об'єктивом у крихітному бікіні з принтом крокодилячої шкіри, з якого сексуально випирали пишні груди. Також купальник дозволив моделі продемонструвати свою тонку талію в порівнянні з апетитними стегнами.

Темне волосся зірка розпустила та вклала ніжними хвильками. Зачіска додала образу спокусливості. На обличчі Демі Роуз зробила фірмовий макіяж. Вона підкреслила очі довгими стрілками, а губи нафарбувала бежевим блиском.