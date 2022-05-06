Краса для ЗСУ: Леся Нікітюк закликала покращити моральний дух українських військових

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк опублікувала ніжне фото та звернулася до українських дівчат. Вона закликала дбати про себе, завжди бути красивими, щоб наші захисники бачили нас гарними, щоб покращити їхній моральний дух.

Під час війни жінки мало часу приділяють своєму зовнішньому вигляду. Зони сконцентровані на допомозі нашим воїнам, а не на красі. Та Леся Нікітюк закликає українок повертатися до життя, хоча розуміє, що це важко.

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Леся Нікітюк звернулася до українок

Телеведуча опублікувала допис, в якому поширила миловидне селфі з синьо-жовтими квітами в руках. Леся акуратно вклала волосся, на обличчі зробила легкий макіяж. Вона намагається хоч трішки потішити наших захисників.

Час страху пройшов, ми високо підняли голову. А якщо ми її підняли, то маємо виглядати розкішно. Наші чоловіки, захисники мають бачити нас гарними. Щоб вони ще краще захищали нас, ми маємо покращити моральний дух. Щоб було бажання швидше розбити ворога та повернутися додому,

– написала Леся під знімком.

Нікітюк закликала дівчат до флешмобу – публікувати в мережі свої фото з хештегом "Краса для ЗСУ".



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої

Текст публікації Лесі Нікітюк:

Дівчата! Бачу, як за час війни ми з вами трохи потьмяніли, втратили колір. Ми не маємо на це права. Розумію, що такий час. Але час страху пройшов, ми високо підняли голову. А якщо ми її підняли, то маємо виглядати розкішно. Наші чоловіки, захисники мають бачити нас гарними. Щоб вони ще краще захищали нас, ми маємо покращити моральний дух. Щоб було бажання швидше розбити ворога та повернутися додому.

Тому пропоную флешмоб – публікуємо свої гарні фото з хештегом "Краса для ЗСУ".