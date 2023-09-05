Він ще й зрадник, – ексдружина Костянтина Войтенка шокувала історіями від інших дівчат

Днями колишня дружина Костянтина Войтенка звинуватила його у домашньому насильстві – у знущанні та побитті. Тепер Валентина Марініна шокувала історіями від підписниць, що актор міг зраджувати, адже натякав дівчатам на сексуальні стосунки.

Войтенко та Марініна прожили у шлюбі 7 років, розлучилося подружжя лише минулого року. 4 вересня ексдружина актора наважилася розповісти про домашнє насильство від Костянтина.

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Войтенко міг зраджувати дружині

Крім знущань та побиття, актор міг зраджувати коханим. Валентина Марініна шокувала мережу новими історіями. Виявляється, їй почали писати інші дівчата про те, що Костянтин натякав їм на сексуальні стосунки.

Він ще й зрадник… Я отримала повідомлення, і не одне,

– повідомила ексдружина актора.

У повідомленні йшлося про те, що дівчина познайомилася з Войтенко на знімальному майданчику. За її словами, вона почала спілкуватися з актором, але до сексу в них не дійшло, бо дівчина дізналася, що Костянтин має наречену.



Марініна показала повідомлення від підписниць / Скриншот з її інстаграму

Ще одна жінка з кіносфери написала, що їй Войтенко теж натякав на секс. Через це вона перестала з ним спілкуватися.

"Я цього не знала… Жінки! Це сексуальні домагання! Чому ви мовчите?", – закликала Марініна.



Марініна показала повідомлення від підписниць / Скриншот з її інстаграму

На думку ексдружини актора, люди мовчанням і розумінням підкріплюють толерантність до насильства в Україні.

Валентина Марініна звернулася до колишнього чоловіка. Вона заявила, що докладе максимум зусиль, щоб Войтенко не пропагувався на телебаченні.

Костянтина Войтенка звинуватили у домашньому насильстві

Марініна раніше повідомила про знущання та побиття з боку ексчоловіка. Вона заявила, що Войтенко застосовував до неї усі види насильства.

"Мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко, – домашній тиран із, припускаю, нарцисичним розладом психіки та насильник", – заявила танцівниця.

Одного разу Валентина навіть викликала поліцію після фізичного насильства. Тоді правоохоронці попросили її помиритися з чоловіком. Батько дівчини теж відмовляв її писати заяву.

Після цього випадку подружжя поїхало на відпочинок у Туреччину, де Костянтин начебто казав їй звернутися до психіатра, а потім "грав у мовчанку". Валентина відчувала психологічне насильство.

Костянтин і Валентина одружилися у 2015 році. Наступного року в них народилась донька Емілія. Про проблеми у їхньому шлюбі почали говорити під час участі актора в "Танцях з зірками". У жовтні 2022 року пара офіційно розлучилася.Войтенко у квітні цього року повідомив про новий роман – він зустрічається з українською дизайнеркою Наталією Камінською.