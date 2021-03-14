Кортні Кардашян зухвало позувала біля басейну в золотистому бікіні: еротичні кадри

Американська знаменитість Кортні Кардашян оприлюднила нові спекотні знімки та завела мережу. Вона ефектно позувала біля басейну та показала спокусливі форми.

Зірка американського реаліті-шоу Кортні Кардашян продовжує розбурхувати уяву шанувальників новими спекотними світлинами. Днями світська левиця оприлюднила чергову серію еротичних фото.

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Кортні Кардашян у бікіні

Знаменитість вирішила показати кадри з елітного відпочинку. Вона постала перед камерою біля басейну, звабливо позуючи на подушках. Кортні Кардашян проникливо дивилась в об'єктив, заводячи мережу.

Для нових знімків Кортні Кардашян обрала золотисте бікіні з блискучими паєтками на тонких бретелях. Купальник вдало підкреслив пишні груди і стегна моделі та загалом її бездоганну фігуру, яку світська левиця не соромилась демонструвати. На іншому фото, де зірка реаліті лягла на подушки, було видно її неймовірно підтягнутий живіт.

Кортні розпустила довге волосся. Воно було вологим, мабуть, знаменитість тільки нещодавно вийшла з басейну. Але й ця деталь додавала кадрам перчинки. На обличчі Кардашян зробила ледь помітний макіяж, акцентуючи на натуральній красі.



Кортні Кардашян в бікіні / Фото з інстаграму Кортні Кардашян



Кортні Кардашян в бікіні / Фото з інстаграму Кортні Кардашян