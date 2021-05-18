Кортні Кардашян засвітила оголені груди у відвертій сукні: еротичний кадр

Світська левиця Кортні Кардашян розбурхала уяву користувачів мережі. Вона постала перед камерою у яскравій сукні-комбінації, під яку не одягнула бюстгальтера та засвітила оголені груди.

За сторінкою Кортні Кардашян в інстаграмі стежить понад 121 мільйон прихильників з різних куточків світу. По-особливому нетерпляче вони чекають на еротичні публікації знаменитості.

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Сексуальний образ Кортні Кардашян

Зірка поширила надзвичайно відвертий кадр, який зробила у ванній кімнаті. Кортні постала перед камерою в сукні-комбінації яскравого рожевого кольору, що була задекорована чорним мереживом. Під неї зірка не одягала бюстгальтера й засвітила інтимні оголені зони грудей.

Сукня була досить короткою, тому Кардашян також похизувалася довгими стрункими ногами. Такий колір одягу вдало підкреслив бездоганну золотисту засмагу Кортні. Красуня поєднала вбрання з темними босоніжками на високих підборах.

Довге чорне волосся вона вклала рівно та забрала набік. На обличчі представниця телесімейства Кардашян-Дженнер зробила виразний макіяж: вирівняла тон обличчя, нафарбувала вії тушшю і на губи нанесла нюдовий блиск.



Сексуальний look Кортні Кардашян / Фото з інстаграму Кортні Кардашян