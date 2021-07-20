Королева Ранія зустрілася з Джилл Байден: вишукані образи Її Величності та першої леді

Королева Йорданії зустрілася з першою леді США. Ранія та Джилл Байден показали вишукані й елегантні образи. У чому Її Величність та дружина президента постали одна перед одною – дивіться далі.

Королева Йорданії побувала в Білому домі, де її радо зустріла дружина американського президента Джо Байдена. Її Величність поділилася, що розмова була дуже приємною.

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Елегантний образ королеви Ранії

Її Величність для важливого візиту обрала бездоганну сукню вишневого кольору. Пошиття вбрання гарно підкреслило фігуру Ранії. Елегантності додали рукави та акуратний комір. Витончену талію підкреслив широкий чорний пояс.

Такий аутфіт королева поєднала з коричневими туфлями-човниками на високих підборах. Серед прикрас вирішила доповнити look брошкою, яку прикріпила в зоні декольте. В руці Її Величність тримала клатч в тон сукні.

Довге розкішне волосся Ранія вклала у красиві локони. На обличчі вона зробила бездоганний виразний макіяж у коричневих відтінках.

Вишуканий look Джилл Байден

Джилл приймала гостю в лаконічному костюмі білого кольору, що складався з приталеної сукні та піджака. На талії в Байден був тонкий білий ремінець з золотистою пряжкою. Серед взуття вона обрала туфлі-човники білого кольору з принтом на невисоких підборах.

Волосся перша леді США вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила насичений макіяж, виділивши очі темними тінями. На її вухах красувалися розкішні сережки, а на руці були золоті браслети.

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