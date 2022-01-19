Королева Ранія вийшла у світ у ліловому пальті за 40 євро: фото бюджетного look

51-річна королеви Йорданії часто одягає речі від преміальних будинків мод. Однак у її гардеробі є дуже бюджетний одяг. Наприклад, пальто Zara, яке коштує всього 40 євро.

Її Величність здійснила другий офіційний вихід у 2022 році. Для першого вона обрала пальто української дизайнерки Світлани Бевзи, а для другого – мас-маркет бренду ZARA. Цей образ королеви Ранії став рекордно доступним.

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Бюджетний образ королеви Ранії

Для зустрічі з жінками вона обрала пальто-сорочку лілового відтінку. Це вбрання на запах з накладними кишенями та ґудзиками. Її Величність відшукала його в колекції демократичного бренду Zara і придбала за смішною ціною – 40 євро (1 200 гривень).

Під пальто Ранія підібрала чорні штани прямого крою від Alexander Wang, в яких з'являлась раніше, та нові кеди від Nike. З аксесуарів на ній лише золоті сережки з перлами. Безумовно, королева Йорданії вийшла у світ з ефектним макіяжем з ліловими тінями і бездоганною укладкою, без якої її навряд чи бачили бодай на одному з заходів.

Ранія у пальті ZARA за 40 євро / Фото з інстаграму королеви Йорданії

Ранія у пальті ZARA за 40 євро / Фото з фан-сторінок королеви Йорданії