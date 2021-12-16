Король Нідерландів вибачився за 18-річну доньку, яка влаштувала свято у розпал пандемії

Принцеса Амалія 7 грудня святкувала своє 18-річчя, і хоч на дні народженні були присутні нібито 20 людей, таке дійство різко засудили у Нідерландах. Батько дівчини, король Віллем-Олександр, перепросив за свою доньку.

Королівська родина Нідерландів жалкує про проведення вечірки на тлі різкого збільшення кількості випадків коронавірусу. Король вже звернувся до прем'єр-міністра Марка Рютте зі словами, що вечірка справді була недоречною.

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Король повідомив мені, що організовувати дійство – погана ідея. Родина прагнула відповідально ставитися до правил в час коронавірусу, проводячи свято на відкритому повітрі і вживаючи запобіжних заходів,

– написав пан Рютте у листі до парламенту.

Королівська сім'я зазначила, що усі присутні гості, яких налічувалось 21, були вакциновані та протестовані. Проте деякі місцеві ЗМІ подейкують, що гостей насправді було понад сотню. День народження проходило у палаці Huis ten Bosch у Гаазі.

Варто зазначити, що сьогодні в Нідерландах діють суворі карантинні обмеження, адже з листопаду спостерігається сплеск захворюваності. У будинках дозволяють перебувати лише чотирьом особам, громадян просять працювати дистанційно, а всі заклади харчування повинні закриватись о 17:00. У період з 8 по 15 грудня в середньому 15 тисяч осіб мали позитивний результат на COVID-19.

Що відомо про Амалію

Варто додати, що у день 18-річчя принцеса Амалія офіційно стала спадкоємицею свого батька і прийняла титул Оранської принцеси. Нещодавно вона розповідала у книзі "Амалія", яку випустила до 18-річчя публіцистка Клаудія Де Брейдж, що не готова зайняти престол. Вона хоче якнайдовше залишатись принцесою.

"Я навіть говорю своєму батькові: "Продовжуй їсти здорову їжу і регулярно займатися спортом", – пожартувала дівчина.



Принцеса Амалія / Фото з фан-акаунту принцеси в інстаграмі

До слова, окрім Амалії у короля Нідерландів Віллем-Олександра та його дружини Максими є ще двоє молодших доньок – Алексія та Аріана.