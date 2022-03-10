Компанії Warner Music Group і Sony Music Group призупиняють роботу в Росії

Одні з найбільших звукозаписних компаній світу – Sony Music Group та Warner Music Group – залишають Росію через повномасштабну війну в Україні. Вони заявили, що також надаватимуть гуманітарну допомогу Києву.

Свої заяви компанії залишили 10 березня. Зокрема Warner Music Group призупиняє операції в Росії, включаючи інвестиції та розвиток проєктів, рекламну та маркетингову діяльність, а також виробництво всіх фізичних продуктів.

До слова Ксенія Мішина покепкувала з росіян і запропонувала їм побитий iPhone за 50 тисяч гривень

Ми продовжимо роботу у міру розвитку ситуації виконувати свої зобов'язання перед нашими людьми, артистами та авторами пісень. Ми, як і раніше, готові підтримувати зусилля щодо надання гуманітарної допомоги в регіоні,

– зазначили у компанії.

Студія Sony Music Group закликає також до миру в Україні та вимагає припинити агресію Росії.

"Ми призупинили операції в Росії і продовжимо підтримувати глобальні зусилля щодо надання гуманітарної допомоги постраждалим", – йдеться у заяві.

Варто додати, що студії Sony Music Entertainment та Warner Music Group входять до "великої трійки компаній звукозапису". Третьою є Universal Music Group, яка два дні тому першою оголосила, що "покидає" Росію. Саме ці три компанії контролюють понад 70% світового музичного ринку, і зараз допомагатимуть Україні з гуманітарною допомогою та іншими потребами.

Які ще компанії відмовились працювати в Росії

Warner Bros.

CNN

HBO та HBO Max

Paramount

Sony Pictures

The Walt Disney Company

Universal Pictures.

Довідка: перелік всіх компанії, які вийшли з Росії через військову агресію на території України – читайте тут. Проте також варто знати, які компанії залишились на Росії.