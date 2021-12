Коли кліп – витвір мистецтва: які символи приховані у різдвяному кліпі Ширана та Елтона Джона

Ед Ширан та Елтон Джон випустили різдвяний кліп, який підкорив мережу – його переглянули 14 мільйонів разів. Якщо для одних шанувальників він став милим відео, то інші розгледіли у ньому чимало несподіванок.

Елтон Джон цьогоріч вражає своїми колабораціями – він вже випустив пісні з Дуа Ліпою, Майлі Сайрус, Gorillaz, Years&Years та іншими. Останньою новинкою став різдвяний хіт Merry Christmas, записаний спільно з видатним артистом сучасності Едом Шираном. Пильні фанати побачили, що у кліпі на пісню приховано чимало символів, тому разом з ними пропонуємо у них розібратись.

У новій композиції співаки різних поколінь (Елтон Джон народився у 1947-му, а Ед Ширан – у 1991-му) згадали багатьох музикантів – як сучасних, так і класиків. Так вони віддали шану тим людям, які створювали різдвяний настрій протягом десятиліть.

Я знаю, що цього року було багато болю, але час його відпустити. Не знаємо, що будемо наступного, але поки що – щасливого Різдва!

– лунає у пісні головний леймотив від Елтона та Еда.

Ед Ширан та Елтон Джон – Merry Christmas: дивитись відео онлайн

Символи, приховані у відео

Спочатку у відео можна побачити відсилання до знаменитих виконавців Девіда Бові та Бінга Кросбі, які також разом виконували пісню Peace on Earth біля фортепіано.

Девід Бові та Бінг Кросбі і Елтон Джон та Ед Ширан / Скриншоти з відео

У наступних кадрах Ед Ширан постає у фотозоні, одягнувшись у схожий новорічний костюм, як у Мераї Кері з кліпу її знаменитої пісні 90-тих All I Want For Christmas Is You.

Мерая Кері та Ед Ширан / Скриншоти з відео

Потім Елтон Джон та Ед Ширан сидять разом на великих санках. Там Елтон одягнув схожий образ, як Шакін Стівенс з кліпу пісні Merry Christmas Everyone, а Ед Ширан став його напарником-помічником Санти.

Шакін Стівенс та Елтон Джон і Ед Ширан / Скриншоти з відео

Через кілька секунд Ед Ширан у відеокліпі летить у повітрі разом з великим сніговиком, нагадуючи глядачам мультфільм 1982 року "Сніговик".

Хлопчик з мультфільму "Сніговик" та Ед Ширан / Скриншоти з відео

У своєму кліпі Елтон та Ед також згадали кадри з кліпу гурту Wizzard "Шкода, що Різдво не щодня" (I Wish It Could Be Christmas Everyday).

Wizzard та Елтон Джон з Едом Шираном / Скриншоти з відео

Оминути новий кліп Ед Ширан не зміг без згадування свого "зимового" хіта Perfect, де головний герой закохується в дівчину у червоному лижному костюмі.

Ед Ширан у кліпі Perfect та Merry Christmas / Скриншоти з відео

Наступну пошану до музикантів з гурту East 17 Ед Ширан віддав завдяки схожим кадрам із кліпу Stay Another Day.

East 17 та Ед Ширан / Скриншоти з відео

В останній частині кліпу можна побачити багатьох класиків музичної епохи: Пола Маккартні, Mr Blobby, The Darkness і багатьох інших.



Останній кадр кліпу Merry Christmas Елтона Джона та Еда Ширана / Скриншот з відео