Кіркоров перетворився на ніщо, – Кондратюк відреагував на оновлений "чорний список" Мінкульту

Продюсер Ігор Кондратюк прокоментував заборону Філіпу Кіркорову відвідувати Україну згідно з рішенням Міністерства культури. На його думку, виконавця потрібно ще й позбавити звання народного артиста України, яке йому присвоїли у 2008 році.
За словами Кондратюка, ніхто не повинен бути вищим за українські закони, тому Кіркоров, який відвідував окупований Крим – не виключення, і йому не місце в Україні.
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Кіркоров один з багатьох росіян, які порушують українські закони. На одній з премій він вихваляв Путіна, який є Гітлером 21 століття. Кіркоров перетворився на ніщо. А чи займається "ніщо" творчістю – я навіть не знаю, я за ним давно не спостерігаю,
– заявив Кондратюк.
Він додав, що не стежить за творчістю російських виконавців, бо для нього "країна-агресор не несе ніякої культури". Він згадав і про звання народних артистів, які колись присвоїли Миколі Баскову та Філіпу Кіркорову, оскільки вони впродовж усього часу "сиділи мовчки" і не реагували на стосунки між Росією та Україною.
"Не потрібно позбавляти звання тільки тих, хто висловив свою позицію, не кричав "Крим наш", і взагалі просто не мовчав. Я часто кажу фразу Олександра Галича: "Промолчи – попадешь в палачи", – підсумував Кондратюк.
Про що Кондратюк висловлювався раніше
- Продюсер розповідав, що не спілкується з росіянами з 2014-го року, коли розпочалася війна на Донбасі;
- На День незалежності у 2020 році він також розкритикував виступ Монатіка;
- Чоловік також не схвалив рішення ведучого Нікіти Добриніна стати ведучим у російському реаліті-шоу "Холостяк" з Тіматі;
- А після Євробачення-2021 Кондратюк виступив з пропозицією заборони українцям голосувати за учасників конкурсу із Росії.