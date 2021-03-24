Засмагала на гамаку: Кім Кардашян завела мережу провокативним фото в бікіні

Американська знаменитість Кім Кардашян вкотре завела мережу гарячим фото. Вона показала кадр з відпочинку, де позувала в чорному бікіні, засмагаючи на гамаку.

Світська левиця Кім Кардашян не соромиться демонструвати розкішні форми на величезну аудиторію. Днями зірка завела мережу новими фото.

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Кім Кардашян в бікіні

Американська знаменитість поділилась кадрами з відпочинку, які зробила на тлі неба. Кім Кардашян позувала перед камерою на гамаку над водою, виставивши розкішну фігуру на сонце.

Світська левиця постала у чорному бікіні на тоненьких бретелях. Купальник дозволив Кім продемонструвати пишні груди, тендітну талію та апетитні стегна. Кардашян ніколи не пропускає можливості похизуватися бездоганним тілом.

Знаменитість доповнила сексапільний образ чорною кепкою та сонцезахисними окулярами у масивній оправі. Кім Кардашян зібрала волосся для зручності у низький хвіст та не наносила косметику, показавши натуральну вроду.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян