Кім Кардашян прогулялася в боді від українського бренду: фото з Риму

Світська левиця Кім Кардашян прилетіла в Італію. Вона відправилася на прогулянку вуличками стародавнього Риму в тілесному боді від українського бренду Bevza.

Кім Кардашян має бездоганний смак в одязі, що регулярно демонструє під час публічних виходів та на світлинах, які поширює в особистому блозі.

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Стильний look Кім Кардашян

Американська зірка полюбляє підкреслювати вбранням розкішні форми своєї спокусливої фігури. Днями вона оприлюднила серію фото з прогулянки Римом. Кім позувала перед об'єктивом в коротких синіх шортах. Такий низ поєднала з тілесним боді від української дизайнерки Світлани Бевзи.

На сайті бренду Bevza акційна вартість такого топу становить 180 євро, що дорівнює майже 6 тисячам гривень.

З взуття Кардашян обрала сріблясті літні тапочки. Її look довершували сонцезахисні окуляри та красива кольорова підвіска.

Довге розкішне волосся знаменитість вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила бездоганний фірмовий макіяж з матовою помадою на губах.

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