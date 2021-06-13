Кім Кардашян похизувалася пишними грудьми у крихітному купальнику: спекотний кадр

Світська левиця Кім Кардашян розбурхала мережу еротичним фото у відвертому купальнику. Зірка звабливо позувала на камеру та демонструвала звабливу фігуру.

Кім Кардашян продовжує доводити що є однією з найсексуальніших зірок у світовому шоу-бізнесі. Представниця телесімейства активно ділиться в мережі відвертими світлинами й хизується бездоганною фігурою.

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Відверте фото Кім Кардашян

Днями знаменитість оприлюднила знімок, де позувала на тлі океану та неймовірно красивої природи. Кім продемонструвала бездоганну золотисту засмагу в жовтому купальнику, що складався з бюстгальтера на зав'язку та трусиків з високою посадкою. Вбрання чудово підкреслило розкішні форми спокусливого тіла Кардашян, закцентувавши на її пишних грудях.

Волосся улюблениці мільйонів гарно майоріло на вітрі. На обличчя Кім не наносила косметику, продемонструвавши натуральну вроду. Довершила пляжний look ланцюжком на шиї.



Кім Кардашян у купальнику / Фото з інстаграму Кім Кардашян