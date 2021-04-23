Кім Кардашян та Кайлі Дженнер засмагали в мінібікіні: гаряче фото сестер

Світська левиця Кім Кардашян оприлюднила гаряче фото, де показала, як відпочиває разом із сестрою – моделлю, блогеркою та бізнесвумен Кайлі Дженнер. Представниці телесімейства засмагали у крихітних купальниках, які ледь прикривали їхні пишні форми.

Світові знаменитості продовжують ділитися світлинами з відпочинку. Кім та Кайлі разом насолоджуються теплими днями та демонструють спокусливі форми у відвертому вбранні.

Спекотно Кім Кардашян одягнула сукню незвичайного крою та розбурхала мережу: пікантне фото

Спекотне фото Кім Кардашян та Кайлі Дженнер

Улюблениці мільйонів постали перед камерами, лежачи на терасі. Кім одягнула крихітне бікіні чорного кольору, а Кайлі надала перевагу коричневому вбранню. Бюстгальтери ледве прикрили пишні бюсти зіркових сестер, а мінітрусики оголили їхні апетитні сідниці.

Волосся дівчата розпустили, а на обличчі зробили легкий макіяж, який вирівняв тон обличчя. Увагу привертає й розкішна золотиста засмага Дженнер та Кардашян, яку підкреслили сонячні промені.



Кім Кардашян та Кайлі Дженнер засмагають / Фото з інстаграму Кім Кардашян