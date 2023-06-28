Синє вбрання у горох та ніжно-рожева сукня: Кейт Міддлтон вийшла у світ у неперевершених образах

Принцеса Уельська має насичений робочий тиждень – вона відкрила новий простір та відвідала музей. Для виходу у світ Кетрін обирає найкращі літні образи.

Дружина принца Вільяма вчора з'явилась у Саутгемптоні, де відкрила простір Hope Street. Це об'єкт, де реалізовуватимуть новий підхід до підтримки жінок у сфері правосуддя.

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Образ Кейт у синій сукні в горох

Принцеса Уельська пройшлась новим простором та поспілкувалась з працівниками. Вона обрала для виходу у світ синю сукню від Alessandra Rich з гороховим принтом та бантом на шиї. Кейт доповнила вбрання білими туфлями з чорним гострим носком та лаконічною сумкою.

Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівські сім'ї

Кетрін у рожевому вбранні

Вже сьогодні принцеса Уельська приїхала у музей Young V&A, який відкрився у Бетнал-Грін у Лондоні. Він призначений для дітей віком до 14 років.

Кейт Міддлтон обрала елегантний літній аутфіт – ніжно-рожеву сукню довжини міді на ґудзиках. Принцеса підкреслила талію широким ременем. Її образ завершувало розпущене волосся, вкладене у локони, та легкий макіяж.