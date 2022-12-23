Кейт Міддлтон у блискітках на різдвяному концерті: у мережі показали казковий тизер

Королівська сім'я зібралась 15 грудня у Вестмінстерському абатстві, щоб вшанувати пам'ять Єлизавети II та разом заспівати різдвяні колядки. Це був вже вдруге влаштований захід принцесою Уельською Кейт Міддлтон. Зараз з'явився тизер, як усе відбувалось.

Різдвяний концерт "Королівські колядки: Разом на Різдво" відбувся 15 грудня у Вестмінстерському абатстві, де востаннє королівська сім'я збиралась на похороні Її Величності. Саме тому цьогорічну подію Кейт Міддлтон присвятила покійній королеві Єлизаветі II. На заході прозвучали спеціальні різдвяні пісні для неї, а чоловік Кейт – принц Вільям прочитав на службі уривок із різдвяного послання покійної королеви 2012 року.

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Трансляцію події зазвичай презентують напередодні Різдва у 20-х числах. Зараз стало відомо, що британці та всі охочі побачать різдвяний концерт вийде в ефір о 19:00 перед Різдвом, тобто 24 грудня, на каналі ITV1. Зараз же принц і принцеса Уельські потішили підписників коротким тизер-трейлером про дійство.

У ньому організаторка заходу Кейт Міддлтон розповіла, що цього року королівська сім'я запросила на службу сотні людей, які надихають. "Тих, хто демонструє силу зв'язку та цінності спільноти, що дозволяє нам продовжувати традицію Її Величності визнавати та дякувати тим, хто зробив усе можливе, щоб підтримати інших", – зазначила Кейт.

Вона також зауважила, що це Різдво буде нашим першим без Її Величності королеви Єлизавети II.

Її Величність завжди близько до серця зустрічала Різдво як час, який об'єднував людей і нагадував нам про важливість віри, дружби та сім'ї, а також про вияв співчуття та співчуття,

– каже принцеса Уельська.

Варто додати, що для заходу Кейт обрала бордове пальто, а от для закадрових планів фільму вона постала біля різдвяної ялинки у сяючому чорному костюмі з паєток та з золотистим окантуванням. У передріздвяний час такий образ виглядав по-особливому казковим та доречним.



Кейт Міддлтон у тизері різдвяного фільму про концерт 15 грудня / Фото з інстаграму Hello Mag

Нагадаємо, що це не єдиний блискучий образ, який одягала Кейт останнього місяця. Своїх прихильників та сім'ю вона запрошувала на концерт у червоній сяючій сукні.



Кейт Міддлтон запрошувала на різдвяний концерт / Фото з інстаграму принцеси Уельської