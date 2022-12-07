Я думав, що ти завжди будеш поруч, – Макс Чмерковський вшанував пам'ять померлої Керсті Еллі

Актриса Керсті Еллі, відома за ролями у фільмі "Двоє: я і моя тінь" та серіалі "Чірс", померла у віці 72 році. Хореограф Макси Чмерковський був її партнером на проєкті "Танці з зірками". Після смерті подруги він поділився теплими спогадами про неї.

Про смерть акторки стало відомо 6 грудня. Вона пішла з життя після тривалої боротьби з раком товстої кишки.

Дивіться також Померла актриса Керсті Еллі, яка зіграла у фільмі "Двоє: я і моя тінь": причина смерті

Максим Чмерковський про Керсті Еллі

Хореограф виходив на паркет американських "Танців з зірками" з Керсті Еллі у 2011 та 2012 роках. Новина про смерть Керсті дуже засмутила Чмерковського. В інстаграмі він опублікував спільне фото з проєкту і поділився теплими спогадами. Максим зізнався, що останнім часом вони не спілкувалися, але він обов'язково розповість усе Керсті, коли вони зустрінуться: "А поки що хочу сказати, що дуже люблю тебе і бажаю тобі спокійного відпочинку. Ти була однією з найунікальніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Була одним з найяскравіших моментів мого особистого та професійного життя".

Часом у Чмерковського та Керсті були непрості стосунки, але зараз він не зможе без сліз згадувати про неї, адже акторка була дивовижною жінкою.

Зараз я не можу усміхнутися, бо згадав, що ти хотіла, щоб я сказав на твоєму похороні. Не думаю, що зможу зробити це тут… Я думав, що ти завжди будеш поруч. Я хотів би, щоб ми частіше розмовляли. Дякую тобі за все. Я люблю тебе, Кірсті Еллі,

– написав хореограф під спільним фото.

Важливо! Максим та Керсті перестали спілкуватися на початку повномасштабної війни в Україні. Тоді актриса відмовлялася коментувати події, бо "не знала, на чиєму боці правда". А хореограф намагався донести до подруги, хто є ворогом у цій війні.