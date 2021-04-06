Мокра Кендалл Дженнер розбурхала уяву фанатів гарячим образом: фото у мікібікіні

Американська телезірка Кендал Дженнер завела мережу надзвичайно сексуальними кадрами. Мокрою вона позувала у відвертому купальнику, який ледь прикрив інтимні зони тіла.

Кендалл Дженнер є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Представниця зіркового телесімейства не соромиться поставати перед камерою оголеною, демонструючи розкішне тіло.

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Нові сексуальні фото Кендалл Дженнер

Гаряча американка зухвало позувала на розкішній терасі. Ймовірно, фотографії знаменитість зробила після плавання, адже її тіло було мокрим, що додавало образові ще більше пікантності.

Кендалл одягнула купальник бежевого кольору, що складався з бюстгальтера який ледь прикрив груди, та крихітних трусиків. Такий look поєднала з козаками. Мокре волосся Дженнер забрала назад, а на обличчі зробила легкий макіяж. Довершила образ сонцезахисними окулярами.

У такому спекотному вбранні модель продемонструвала ідеальну золотисту засмагу, довгі ноги та струнку талію.



Сексапільна Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер



Сексапільна Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер



Сексапільна Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер