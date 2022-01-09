У Казахстані в розпал протестів зник зірка "Інтернів" Глінніков, – ЗМІ

У Казахстані перестав виходити на зв'язок російський актор Ілля Глінніков. Зірка серіалу "Інтерни" поїхав туди в експедицію.

Звістка про зникнення артиста з'явилася у розпал протестів у Казахстані. Туди він прибув 2 січня, щоб вирушити в гори. Однак, в Алмати жодні поїздки не планував.

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Глінніков перестав відповідати на дзвінки рідних

Востаннє актор поговорив із родичами 7 січня. Щоправда, спілкувався через телефон друга.

9 січня зв'язок із актором зник остаточно. Видання припускає, що це могло статися через постійні проблеми з мережею. Адже влада Казахстану задля боротьби з протестувальниками відімкнула телефонний зв'язок і інтернет. Також перестали працювати деякі казахстанські ЗМІ.

Інші подробиці

За даними телеграм-каналу Mash, Глінніков прибув до Казахстану ще до Нового року. А на початку січня з групою туристів вирушив підкорювати пік Талгар.

3 січня востаннє зв'язався з мамою та повідомив їй, що група має достатньо їжі. Наступного дня зв'язок із ним зник. Після цього жінка звернулася до МЗС Росії із заявою про зникнення людини.

Що відомо про Іллю Гліннікова Найбільшу популярність він здобув завдяки ролі Гліба Романенка в серіалі "Інтерни". Також грав у таких стрічках, як "Туман", "У спорті лише дівчата", "Дах світу", "Форс-мажор", "Фітнес-3". Крім того, брав участь у шоу "Останній герой".



Акторові – 37 років. Народився він 19 вересня 1984 року в Новомосковську. Але підлітком вирішив стати актором і вирушив до Москви. У столиці РФ вчився у Російському інституті театрального мистецтва (ГИТИС). Крім того, закінчив у США майстер-класи до театральних шкіл "Лі Страсберг та Джул-Арт".

Коротко про протести в Казахстані

Протести в Казахстані спалахнули 2 січня. Спочатку люди вимагали зниження цін на газ. Згодом – відставки уряд та висунули ще низку вимог.

5 січня уряд подав у відставку, з посади глави Радбезу пішов Нурсултан Назарбаєв.

Згодом президент країни Касим-Жомарт Токаєв попросив "Миротворців" ОДКБ сприяти країні у подоланні так званої "терористичної загрози".

Так, у країну приїхали військові Росії та Білорусі. Їм дозволили застосовувати зброю.

Відомо, що гинуть люди. Вбивають навіть жінок та дітей – під час сутичок загинула 4-річна дитина.

Протести у Казахстані не припиняються: дивіться відео