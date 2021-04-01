19-річна Кайя Гербер позувала оголеною: пікантні фото топлес

Донька американської супермоделі Сінді Кроуфорд продовжує успішну кар'єру матері. Кайя Гербер знялась в рекламній фотосесії, для якої не посоромилася роздягтися. У кадрі вона засвітила оголені груди.

19-річна модель стала обличчям нової рекламної кампанії американського бренду Calvin Klein. Кайя Гербер знялася в білизні та розбурхала мережу пікантними фото топлес.

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Донька Сінді Кроуфорд приміряла одразу кілька образів. Найгарячішим з них став look в самих білих джинсах з високою талією, під який вона не одягла ані сорочку, ані бюстгальтер.

Для одного з кадрів Кайя Гербер позувала сидячи, притулившись апетитними оголеними грудьми до колін. З такого ракурсу модель ефектно засвітила всі крихітні татуювання на звабливому тілі. На іншому фото дівчина зображена лежачи на животі. Вона прикрила бюст рукою так, що він виглядав ще сексуальніше.



Кайя Гербер топлес / Фото Instagram / @kaiagerber

Кайя Гербер топлес / Фото Instagram / @calvinklein

19-річна зірка знялася й в білизні. Вона постала в кадрі в лаконічному чорному бюстгальтері та трусиках з прозорими вставками. Кайя Гербер приміряла також білий спортивний бюстгальтер на тонких бретелях і з написом Calvin Klein. У кадрі красуня виглядала розкішно і природно, адже бездоганну зовнішність підкреслила легким ледь помітним макіяжем.

Кайя Гербер в білизні / Фото Instagram / @kaiagerber