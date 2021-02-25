Кайлі Дженнер зблизька показала великі груди: пікантне фото у відвертому вбранні

Американська знаменитість Кайлі Дженнер продовжує заводити величезну аудиторію спокусливими світлинами. Зірка знову показала відверті фото, де засвітила пишні груди.

Відома американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер оприлюднила чергову серію спекотних світлин. Зірка щоразу вражає прихильників відвертістю.

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Кайлі Дженнер засвітила груди

Знаменитість постала перед камерою в оригінальному образі в стилі 90-х. Кайлі Дженнер позувала на сірому тлі в яскравому кроп-топі неонових кольорів з широкими стрічками на поясі, які застібалися спереду з допомогою масивної металевої пряжки. Топ мав глибоке й відверте декольте, а тому дозволив моделі похизуватися пишними грудьми.

Верх Кайлі Дженнер поєднала із білими джинсами, які підкреслили тонку талію зірки. Вона доповнила сексуальний образ незвичними аксесуарами: різнобарвними каблучками та лаконічними сережками. Ще більше яскравості додав жовто-рожевий манікюр.

Довге волосся Кайлі розпустила та вклала легкими хвилями. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж, який чудово завершив look. Дженнер нафарбувала повіки нюдовими тінями та підкреслила губи пудровою помадою.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

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