Кайлі Дженнер засвітила груди у сукні з глибоким декольте: гаряче фото

Американська знаменитість Кайлі Дженнер продовжує розбурхувати уяву шанувальників. Днями вона продемонструвала новий відвертий образ у спокусливій чорній сукні.

Відома американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" щоразу заводить багатомільйонну аудиторію спекотними образами. Кайлі Дженнер опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Світлина за кілька годин набрала понад 3 мільйони вподобань.

Гаряче Кайлі Дженнер показала великі груди у рваному топі без бюстгальтера: фото

Еротичний образ Кайлі Дженнер

Знаменитість позувала перед об'єктивом на тлі розкішного гірського краєвиду. Для нового пікантного образу вона обрала розкішне вбрання.

Кайлі Дженнер приміряла вишукану чорну сукню з розрізом на тонких бретелях, яка вдало підкреслювала витончену фігуру. Зірка грайливо спустила одну бретельку та засвітила яскраво-зелений бюстгальтер, а також показала пишні груди в декольте.

Модель поєднала вбрання з зеленим взуттям. Вона зібрала волосся в елегантний пучок ззаду, випустивши кілька локонів. На обличчі Кайлі Дженнер зробила розкішний макіяж. Зірка підкреслила очі довгими стрілками й нафарбувала губи шоколадним блиском.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Пікантні фото Кайлі Дженнер