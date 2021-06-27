Кайлі Дженнер засвітила груди у сукні з глибоким декольте: гаряче фото
Джерело:інстаграм Кайлі Дженнер
Американська знаменитість Кайлі Дженнер продовжує розбурхувати уяву шанувальників. Днями вона продемонструвала новий відвертий образ у спокусливій чорній сукні.
Відома американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" щоразу заводить багатомільйонну аудиторію спекотними образами. Кайлі Дженнер опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Світлина за кілька годин набрала понад 3 мільйони вподобань.
Гаряче Кайлі Дженнер показала великі груди у рваному топі без бюстгальтера: фото
Еротичний образ Кайлі Дженнер
Знаменитість позувала перед об'єктивом на тлі розкішного гірського краєвиду. Для нового пікантного образу вона обрала розкішне вбрання.
Кайлі Дженнер приміряла вишукану чорну сукню з розрізом на тонких бретелях, яка вдало підкреслювала витончену фігуру. Зірка грайливо спустила одну бретельку та засвітила яскраво-зелений бюстгальтер, а також показала пишні груди в декольте.
Модель поєднала вбрання з зеленим взуттям. Вона зібрала волосся в елегантний пучок ззаду, випустивши кілька локонів. На обличчі Кайлі Дженнер зробила розкішний макіяж. Зірка підкреслила очі довгими стрілками й нафарбувала губи шоколадним блиском.
Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер
Пікантні фото Кайлі Дженнер
- Знаменитість засвітила пишні груди у в'язаному купальнику;
- Модель показала великий бюст у відвертому топі;
- Зірка похизувалась грудьми у сукні з глибоким декольте.