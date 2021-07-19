Сексапільна Кайлі Дженнер засмагала в золотистому бікіні: спекотні фото

Світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер похизувалася новими світлинами. Вона показала, як засмагала в золотистому купальнику, що ледь прикрив інтимні зони розкішного тіла.

Сексапільна знаменитість потішила 249-мільйонну аудиторію підписників новими еротичними знімками. Вона зробила декілька ефектних кадрів, коли засмагала в красивій локації.

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Пляжний look Кайлі Дженнер

Кайлі постала перед камерою босоніж, звабливо вигнувшись на білому шезлонгу. Вона постала перед камерою в мінібікіні золотистого кольору, що складався з бюстгальтера на зав'язки та крихітних трусиків. Таке вбрання зірки ледь прикрило пишні інтимні зони її оголеного тіла.

Довге розкішне волосся Дженнер було мокрим після купання, природно вкладе в легкі хвильки. Серед прикрас її пляжний образ довершували лаконічні сережки. На обличчі зірка зробила фірмовий бездоганний макіяж у коричневих тонах.



Кайлі Дженнер в золотистому бікіні / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер



Кайлі Дженнер в золотистому бікіні / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер



Кайлі Дженнер в золотистому бікіні / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер