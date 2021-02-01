У спокусливому бікіні та без косметики: Кайлі Дженнер похизувалась розкішними формами – фото

Представниця сімейства Кардашян 23-річна Кайлі Дженнер разом з сестрами і донькою відпочиває на елітному курорті. Вона сфотографувалась в бікіні та показала справжню зовнішність без косметики та фільтрфів.

Джерело: інстаграм Кайлі Дженнер

Сестри Кайлі Дженнер, Кім, Кортні та Хлої Кардашян разом з нащадками зупинились на розкішній віллі на райських островах Теркс і Кайкос. Дорогою до пляжу наймолодша з зірок сфотографувалась в спокусливому купальнику.

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Кайлі Дженнер без косметики в бікіні

На набережній серед пальм та тропічних дерев красуня позувала в темно-сірому купальнику з вставками карамельного кольору. Відвертий бюстгальтер на зав'язках звабливо підкреслив великі груди Кайлі Дженнер та був відверто замалий для її пишних форм. У бікіні вона показала й струнку талію та апетитні стегна, які вирізняють сестер Кардашян серед інших сексуальних знаменитостей.

Для кількох кадрів модель розпустила довге волосся. Вона довершила образ лаконічними сережками, численними браслетами та каблучками. У кадрі Кайлі Дженнер вперше за довгий час красувалась без косметики та показала, як виглядає в реальному житті. Схоже, нові фото – відповідь блогерки на звинувачення фанів у пластиці та фотошопі.

Допис сколихнув мережу та викликав шквал коментарів. Менше, ніж за добу, його оцінили рекордною кількістю лайків – понад 10 мільйонів.



Кайлі Дженнер у бікіні та без косметики / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер у бікіні та без косметики / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер у бікіні та без косметики / Фото Instagram / @kyliejenner