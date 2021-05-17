Кайлі Дженнер похизувалася пишним бюстом у нюдовому купальнику: гарячі кадри

17 травня 2021 , 19:29
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Джерело:

інстаграм Кайлі Дженнер

Американська бізнесвумен і телезірка Кайлі Дженнер вкотре похизувалася звабливою фігурою у відвертому купальнику. Знаменитість постала перед камерою в нюдовому бікіні та з масивною прикрасою на шиї.

Представниця телесімейства Кардашян-Дженнер активно розбурхує мережу спекотними кадрами, де демонструє розкішну фігуру. На нові публікації знаменитості нетерпляче чекають 233 мільйони користувачів мережі. 

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Нові відверті фото Кайлі Дженнер 

Знаменитість зухвало позувала у неймовірно красивій локації посеред рослин. На ефектних кадрах зірка зображена у відвертому купальнику. Вбрання складалося з бюстгальтера, що підкреслив пишний бюст і мінітрусиків з високою посадкою, які акцентували на апетитних і пружних сідницях.

Довге розкішне волосся Кайлі вклала у легку хвильку. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж з матовою помадою на губах. Особливого шарму надзвичайно відвертому образові Дженнер додала масивна прикраса на шиї.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

 

Автор: Надія Біленко