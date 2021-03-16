Кайлі Дженнер похизувалась апетитними формами у крихітній білизні: пікантне фото

Американська знаменитість Кайлі Дженнер продовжує розбурхувати уяву шанувальників еротичними світлинами. Вона оприлюднила новий кадр із відвертої зйомки.

Відома американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер не соромиться ділитися з величезною аудиторією пікантними світлинами. Зірка опублікувала нове фото, яке набрало більше 9 мільйонів вподобань.

Спекотно Кайлі Дженнер захопила сексуальними формами у рожевій білизні: гарячі кадри

Гарячий образ Кайлі Дженнер

Знаменитість влаштувала чергову відверту фотозйомку. Вона спокусливо позувала на багряному оксамитовому ліжку, демонструючи вигини розкішного тіла.

Кайлі Дженнер для нової фотосесії обрала чорну спідню білизну на надзвичайно тонких бретелях, що дозволило зірці похизуватися пишними грудьми та апетитними стегнами. Модель не доповнювала пікантний образ аксесуарами, акцентуючи увагу прихильників на бездоганній фігурі.

Кайлі розпустила довге волосся та вклала його пишними хвилями. Звабливий look Дженнер завершила макіяжем. Вона підкреслила очі нюдовими тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала глянцевою коричневою помадою.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер