Кайлі Дженнер похизувалась довгими ногами у звабливій мінісукні: ефектні фото

23-річна американська модель Кайлі Дженнер вразила публіку новим брендовим образом. Зірка сфотографувалась в мінісукні магнетичного смарагдового кольору, яка вигідно підкреслила принади фігури зірки.

Після відпустки на островах Теркс і Кайкос світська левиця повернулась до роботи над власним б'юті-брендом. Для виходу вона обрала екстремально коротку мінісукню та влаштувала фешн-зйомку в розкішному аутфіті.

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Звабливий образ Кайлі Дженнер

У кадрі знаменитість красувалась в шовковій мінісукні насиченого смарагдового кольору з зав'язкою на талії. Вбрання з довгими рукавами і закритим декольте фантастично підкреслило струнку фігуру Кайлі Дженнер і довгі ніжки.

Вишуканий look вона довершила неоновими босоніжками на високих стійких підборах, в тон до яких підібрала сумку від преміального французького бренду Chanel. Особливу увагу зірка приділила деталям образу. Вона підібрала масивні сережки, каблучки й витончений браслет на ногу. Довге хвилясте волосся Кайлі Дженнер залишила розпущеним, а обличчя приховала за білими окулярами з 90-х. У такому образі вона сміливо могла підкорювати червоні доріжки.

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