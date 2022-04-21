Катя Осадча звернулась до "нешановних" зірок-мовчунів і назвала їх недостойними паспорта України

Українська телеведуча Катя Осадча записала відео, в якому вкотре згадала українських зірок, що заробляють в Росії. Вона відверто назвала їх недостойними українського громадянства.

Українська ведуча Катя Осадча, як і інші зірки, звертались до колег з Росії не мовчати та висловлювати позицію. Це особливо стосувалось тих, хто народився в Україні, але переїхав робити кар'єру в сусідню державу.

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Катя Осадча про російських зірок

"Вчора ми побачили список українських зірок, яким заборонили в'їзд до Росії. Це українці, які з першого дня війни голосно кричали, кричали на весь світ про криваву війну, яку Росія розв'язала в Україні. Про звірства, про ґвалтування, мародерство. Але є ті українці, що обрали шлях мовчання. Ми до останнього вірили, що не існує таких грошей, такої сили, яка б змусила мовчати українців про війну, про криваві злочини", – поділилась телеведуча.

Катя Осадча зауважила, що ні публічні звернення, ні особисті розмови не змогли направити цих "українців" на правильний шлях. Будь-які докази того, що мовчання – зло, – були марними.

Люди, що не знайшли в собі сили сказати, що країна, де вони заробляють гроші, вбиває їхніх батьків, друзів і близьких. Чи мають право ці українці називати себе українцями, коли їх народ вбивають? Чи мають право вони користуватися українським паспортом, коли своїм мовчанням вони підтримують вбивство, катування, ґвалтування населення України?

– емоційно сказала зірка.

"Я ставлю собі це запитанням з перших днів війни і я для себе зрозуміла – нешановні зірки, ви недостойні бути громадянами нашої сильної, вільної й мужньої країни. Український паспорт потрібно заслужити", – підсумувала Осадча.

Катя Осадча про зірок з українськими паспортами:

До списку "мовчунів" Катя Осадча внесла тих, хто не підтримує Україну, або просто мовчить про жорстоку війну: