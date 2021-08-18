Катя Осадча та Юрій Горбунов на прем'єрі фільму: фото нового виходу зіркової пари

Подружжя ведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова побувало на допрем'єрному показі мультфільму "Гуллівер повертається". Катерина перебуває на останніх тижнях вагітності, однак продовжує працювати та з'являється на світських заходах.

У Києві відбувся допрем'єрний показ нового мультфільму, на який знаменитості прийшли разом із дітьми. Серед зірок, які вже встигли переглянути стрічку, були Катя Осадча та Юрій Горбунов.

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Знамените подружжя перебуває в очікуванні народження другої спільної дитини. У Катерини з дня на день можуть розпочатися пологи, але вона продовжує працювати та знімає цікаві сюжети про світське життя для телеглядачів.

Нове фото Осадчої та Горбунова

Для походу в кінотеатр, де Осадча не лише відпочивала, а й працювала, вона обрала ніжне та легке вбрання. ведуча постала перед камерою в сукні білого кольору та з квітковим принтом з одного боку. Такий look поєднала з чорно-білим взуттям на низькій підошві, оскільки термін вагітності такий що зірка не може дозволити собі підбори.

Візажисти попрацювали над зачіскою Каті, зібравши волосся ззаду. Родзинки додали за допомогою ніжно-рожевого обруча. На обличчі їй зробили макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Серед аксесуарів літній аутфіт вагітної ведучої довершили довгі сережки.

Юрій позував поруч із коханою в чорній сорочці та білі штани, які поєднав з чорно-білими кедами.

"Ура! Кіно!", – лаконічно підписав фотографію ведучий.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму ведучого