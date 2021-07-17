Вагітна Катя Осадча вперше показала животик у купальнику: сміливий кадр з Одеси

Нещодавно Катя Осадча прилітала до Одеси заради зйомок. Тоді ведуча публікувала фото в жіночних літніх образах, а показати кадр у купальнику наважилася тільки зараз. Вона засвітила вагітний животик зблизька.

Майбутня багатодітна матуся сфотографувалася на пірсі з виглядом на море. У кадрі вона з'явилась в суцільному купальнику трендового кольору електрик, який чудово підкреслив засмагу. Обтисле пляжне вбрання акцентувало на акуратному вагітному животику Каті Осадчої. До слова, вона вперше показала його в купальнику.

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На новому фото знаменитість похизувалась й довгими стрункими ніжками. Волосся вона зібрала в пучок й одягла сонцезахисні окуляри. На шиї в Каті Осадчої миле намисто, а на обличчі – щира усмішка.

"Потрібне море і хмари, терміново. Інакше сонце й асфальт перетворять нас на сухарі", – з гумором підписала ведуча, яка сумує за Одесою.

Катя Осадча в купальнику / Фото з інстаграму ведучої

На новий допис ведучої відреагували сотні шанувальників. Одні засипали Катю Осадчу компліментами, а інші, поглянувши на її животик, припустили, що в них з Юрієм Горбуновим народиться дівчинка: