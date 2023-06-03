"Охоронець не може дати на лапу": Катя Осадча прокоментувала трагедію з зачиненим укриттям

Катя Осадча прокоментувала трагедію з закритим укриттям у Києві, де 1 червня загинули троє людей. Вона обурена тим, що охоронця поліклініки триматимуть під вартою два місяці, а директор і заступники відбудуться домашнім арештом.

Телеведуча приголомшена тим, що на 16-й місяць війни бомбосховища закриті для загального доступу у повітряну тривогу. Катя Осадча наголошує, що мають бути покарані всі органи влади, які халатно ставилися до безпеки людей, а не тільки охоронець.

Важливо Трагедія з закритим укриттям у Києві: охоронець поліклініки розповів, чому не відчинив двері

Катя Осадча прокоментувала трагедію з зачиненим укриттям у Києві

Катя Осадча вважає, що був той, хто наказав охоронцю закривати бомбосховище, на її думку, "це не особиста забаганка" Вадима Мошкіна. Однак головним винним у суді роблять саме його. Ведуча припускає, що це справа рук можновладців.

У наш час головне швидко знайти винного, врятувати дупи можновладців різних рангів і тихо закопати новину і справу під тонною інших невтішних новин. Чому той, хто дав розпорядження, хто не налагодив систему, щоб сховище було відкрите, і той, хто не проконтролював це, буде під домашнім арештом, а охоронець в СІЗО?

– обурилися Катя Осадча.

Вона наголосила, що на облаштування укриттів Києва виділили 1,2 мільярда: "Так, капітальний ремонт не зробиш, але можна поставити стільці і прибрати". Тоді як мережею ширяться відео з різних куточків України, де бомбосховища зачинені на замки. Ведучу "бере страшенна злість і лють" за таку недбалість.

Що стосується трагедії з зачиненим укриттям поліклініки, то Катя Осадча вважає, що голова Деснянського району як мінімум мав би вже подати у відставку.

Я вважаю, що відповідальність за цей жах мають на себе брати чиновники на всіх рівнях, а не тільки охоронець. Якщо всім решта це зійде з рук – це буде ще одним прикладом того, що наші герої б'ються за країну, в якій чиновники, що їх не варті,

– підсумувала Катя Осадча.

Охоронцю поліклініки обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави. Тоді як директору та заступнику, які свою провину заперечують, – призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці

У коментарях Катю Осадчу підтримали:

"Які вже ті чиновники огидні. Як вони сплять спокійно";

"Бо охоронець на лапу дати не може, от і винним його зробили";

"Так, повністю згодна! Знайшли винного – охоронець. Декілька людей загинуло, але жодна людина не пішла у відставку";

"Звісно, зараз замнуть цю справу, чиновникам нічого не буде, а звичайний охоронець отримає термін. Гидко від того, що навіть така страшна війна нічого не змінює в питаннях відповідальності тих, хто при владі";

"Підписуюсь під кожним словом! Ганьба".

Головне про скандал з укриттям поліклініки, біля якого загинули люди

У ніч на 1 червня окупанти випустили по Києву 10 балістичних і крилатих ракет. Усі їх збили, але від уламків загинули 3 людини: 33-річна жінка, 34-річна матір та її 9-річна донечка. Після оголошення повітряної тривоги вони хотіли сховатися в укритті поліклініки, проте двері були зачинені.

Слідчі повідомили про підозру чотирьом людям: першій заступниці Деснянської районної державної адміністрації, директору лікарні, заступнику директора з технічних питань, а також охоронцю клініки.