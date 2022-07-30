Дитину в Італії не віддають рідній матері: Катя Осадча розповіла кричущу історію українки

Ведуча Катя Осадча поділилася історією матері з України, якій в Італії не віддають рідну доньку. Зараз справою особисто займається Дар'я Герасимчук – уповноважена президента України з прав дитини. Чому так сталося – читайте далі.

Донька Каріни – Ксенія 7 квітня разом з бабусею прибула до Італії. Доручення на виїзд дав рідний батько. Сама ж Каріна з молодшою донькою поїхали до Німеччини.

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Чому українці не віддають рідну доньку в Італії

Ксенія велоспортсменка, призерка України. Коли почалася війна, тренер дівчинки запропонував мамі відправити її в Італію – країну велоспорту. Він дав гроші на переїзд та все інше, хотів врятувати свою вихованицю та дати їй можливість надалі тренуватися без загрози життю.

Але італійська міграційна служба не визнала бабусю опікуном дівчинки, заявивши, що українське доручення – не документ для них. В Італії Ксенії призначили опікуна.

Чотири місяці ми намагались довести, що моя мати – це бабуся Ксенії. Ні. Не вірять. Але бабуся весь цей час жила з онукою. Весь цей час міняли опікунів дитині, без нашого відома. Знати ім'я та телефон опікуна не можна, бо це конфіденційна інформація,

– розповіла Каріна.

Коли в молодшої доньки закінчилося навчання у Німеччині, то Каріна одразу поїхала до Італії, щоб забрати Ксенію. Там знайшла адвоката, днями відбувся суд. Проти Ксенії та її захисника виступила заступниця опікуна. Вона висловила недовіру Каріні, документам, довідкам з посольства України, дорученню від тата, печаткам. Маму допитували, куди повезе дитину, чи є для неї ліжко, де працює тато тощо. Навіть прописка в Німеччини, соціальний захист та посвідка на проживання в країні ЄС в Італії не є підставою віддати українці її рідну дитинку.

Ба більше, у суді адвокат жодного слова не сказав на захист жінки й не дозволив говорити про недовіру до опікуна, оскільки на неї можуть подати заяву до суду за наклеп. Наразі Ксенія може бачитися з мамою лише в супроводі черниць. Каріна не знає, до кого ще звертатися, тому просить про розголос цієї історії, хоче повернути дитину.

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Катя Осадча займається пошуком зниклих на війні людей і цю історію також не змогла залишити без уваги. Батьки Ксенії стали заручниками бюрократичної пастки. Ведуча повідомила, що справою особисто займається уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук: "Зараз справа за органами влади в Україні й це питання обов'язково вирішиться, донька буде з мамою. Але скільки жаху, нервів і розпачу для мами, окрім вже наявного, принесла ця ситуація".