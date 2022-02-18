Катя Осадча привітала сина з днем народження: архівні фото зворушили мережу
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча та шоумен Юрій Горбунов святкують день народження старшого сина Івана. З цієї нагоди зірки оприлюднили зворушливі фото з архіву.
Відома українська телеведуча Катя Осадча поділилась новими зворушливими фото з сином в інстаграмі. Сьогодні, 18 лютого, син Осадчої та Горбунова Іван святкує 5-річчя.
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Катя Осадча привітала сина
Знаменитість опублікувала серію миловидних кадрів зі середнім сином. Ведуча показала архівні знімки, на яких позувала ще з новонародженим Іваном.
П'ять років тому в цей час ми вже тримали на руках нашого Івасика і тільки уявляли якими ми будемо батьками для нього. Івасичок, з Днем народження, наш син, наша гордість,
– написала Катя Осадча.
Юрій Горбунов також присвятив зворушливу публікацію синові.
"З Днем народження, наш солодкий хлопчик! Все так швидко! Тобі сьогодні вже 5 рочків! Так ніби тільки вчора ти своїм гучним криком сповістив світ про свою появу! А сьогодні – ти вже командуєш нами. Ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі! Наша любов, наша гордість! Дякую тобі моя Катю за нашого Івасика! Рости сину здоровим і щасливим, під мирним небом!" – написав шоумен.
Архівні сімейні фото Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої, Юрія Горбунова
Нагадаємо, Юрій Горбунов і Катя Осадча виховують двох спільних дітей: Івана та новонародженого Данила. Осадча також виховує Іллю від першого шлюбу.
Зворушлива серія фото від зірок зворушила мережу. Шанувальники доєднуються до привітань в коментарях:
- "Івани – вони такі";
- "Нехай росте всім на радість";
- "Щастя вашій красивій сім'ї, і щоб Івану вистачало вашої любові";
- "Вітаю з днем народження синочка";
- "Щасливого дитинства";
- "З днем народження! Нехай росте здоровий на радість батькам".