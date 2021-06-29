Вагітна Катя Осадча у блакитній сукні позувала на річці: чарівні фото

29 червня 2021 , 16:00
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Джерело:

інстаграм Каті Осадчої

Телеведуча Катя Осадча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном провела вихідний на Дніпрі. Сім'я влаштувала прогулянку на яхті. Катерина позувала на камеру в блакитній сукні з вишивкою.

День Конституції України зіркове подружжя разом із сином провело на свіжому повітрі. Осадча та Горбунов полюбляють водні прогулянки по Дніпрі, тому в теплий літній день вирішили не втрачати можливості та відправитися у плавання. 

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Образ Каті Осадчої

Для такого проведення часу Катя обрала повсякденне та водночас святкове вбрання. Юрій Горбунов зробив декілька фото, коли його кохана босоніж позувала на яхті в довгій блакитній сукні з вишивкою золотистого і білого кольорів. 

У сукні не було рукавів. Вона мала вільний крій і була пошита з легкої тканини, тому чудово підійшла для спекотного дня. Вагітна Катя Осадча могла комфортно почуватися у теплу сонячну погоду. 

Волосся зірка зібрала в пучок ззаду, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись ідеальною засмагою. Довершила look сонцезахисними окулярами. 

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Прихильники телеведучої не втомлюються залишати в коментарях чимало приємних слів на її адресу. Також компліменти висловлюють і її чоловікові. 

  • "Як вагітність прикрашає жінку!"
  • "Сукня розкішна!"
  • "Класні такі! Люблю вас!"
  • "Така гармонійна пара! Ніби все життя разом!"
  • "Гарна, позитивна родина! Гарного відпочинку!"
Автор: Христина Кобак