Вагітна Катя Осадча у блакитній сукні позувала на річці: чарівні фото
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Телеведуча Катя Осадча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном провела вихідний на Дніпрі. Сім'я влаштувала прогулянку на яхті. Катерина позувала на камеру в блакитній сукні з вишивкою.
День Конституції України зіркове подружжя разом із сином провело на свіжому повітрі. Осадча та Горбунов полюбляють водні прогулянки по Дніпрі, тому в теплий літній день вирішили не втрачати можливості та відправитися у плавання.
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Образ Каті Осадчої
Для такого проведення часу Катя обрала повсякденне та водночас святкове вбрання. Юрій Горбунов зробив декілька фото, коли його кохана босоніж позувала на яхті в довгій блакитній сукні з вишивкою золотистого і білого кольорів.
У сукні не було рукавів. Вона мала вільний крій і була пошита з легкої тканини, тому чудово підійшла для спекотного дня. Вагітна Катя Осадча могла комфортно почуватися у теплу сонячну погоду.
Волосся зірка зібрала в пучок ззаду, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись ідеальною засмагою. Довершила look сонцезахисними окулярами.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Прихильники телеведучої не втомлюються залишати в коментарях чимало приємних слів на її адресу. Також компліменти висловлюють і її чоловікові.
- "Як вагітність прикрашає жінку!"
- "Сукня розкішна!"
- "Класні такі! Люблю вас!"
- "Така гармонійна пара! Ніби все життя разом!"
- "Гарна, позитивна родина! Гарного відпочинку!"