Вагітна Катя Осадча у блакитній сукні позувала на річці: чарівні фото

Телеведуча Катя Осадча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном провела вихідний на Дніпрі. Сім'я влаштувала прогулянку на яхті. Катерина позувала на камеру в блакитній сукні з вишивкою.

День Конституції України зіркове подружжя разом із сином провело на свіжому повітрі. Осадча та Горбунов полюбляють водні прогулянки по Дніпрі, тому в теплий літній день вирішили не втрачати можливості та відправитися у плавання.

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Образ Каті Осадчої

Для такого проведення часу Катя обрала повсякденне та водночас святкове вбрання. Юрій Горбунов зробив декілька фото, коли його кохана босоніж позувала на яхті в довгій блакитній сукні з вишивкою золотистого і білого кольорів.

У сукні не було рукавів. Вона мала вільний крій і була пошита з легкої тканини, тому чудово підійшла для спекотного дня. Вагітна Катя Осадча могла комфортно почуватися у теплу сонячну погоду.

Волосся зірка зібрала в пучок ззаду, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись ідеальною засмагою. Довершила look сонцезахисними окулярами.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Прихильники телеведучої не втомлюються залишати в коментарях чимало приємних слів на її адресу. Також компліменти висловлюють і її чоловікові.