Катерина Кухар знялася у спокусливій фотосесії в купальнику: ефектні кадри зі Шрі-Ланки

Прима-балерина Катерина Кухар відпочиває на острові Шрі-Ланка з коханим Олександром Стояновим. Чоловік влаштував дружині спокусливу фотосесію на тропічному пляжі. У кадрі вона постала в романтичному білому купальнику.

Зйомка відбулася на райському піщаному пляжі на заході сонця у похмуру погоду, тому кадри сповнені особливими барвами. 39-річна Катерина Кухар позувала як на суші, так й у воді, продемонструвавши ідеальну фігуру з найкращих ракурсів.

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Балерина з'явилася біля океану в романтичному білосніжному купальнику – високих трусиках та крихітному бюстгальтері з зав'язками між грудьми. Пляжне вбрання фантастично підкреслило підтягнуте тіло Катерини Кухар.

Волосся вона зібрала у високий хвіст, а позуючи лежачи ледь втримала апетитний бюст. У ній бездоганно все – від точених підтягнутим ніжок до милої зовнішності. Навіть без косметики балерина виглядає приголомшливо.

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